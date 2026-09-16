¿Por qué científicos crearon ratones con neuronas humanas para estudiar enfermedades neurológicas?

Un equipo de científicos de la Universidad de Stanford desarrolló ratones con una corteza cerebral compuesta, en más de un 90 %, por neuronas humanas para investigar trastornos como el autismo, la esquizofrenia, la demencia y la parálisis cerebral.
El trabajo, publicado este miércoles en la revista Nature, fue liderado por el neurocientífico estadounidense Sergiu Pasca, quien ha dedicado parte de su carrera a desarrollar modelos que permitan estudiar el cerebro humano, un órgano cuyo funcionamiento todavía presenta grandes interrogantes para la ciencia.
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Los investigadores crearon ratones a los que modificaron genéticamente para que no desarrollaran su propia corteza cerebral. Dos días después de su nacimiento, les implantaron organoides, que son pequeñas estructuras tridimensionales formadas por cientos de miles de neuronas humanas.
El resultado fueron ratones con una corteza constituida en un 91,9 % por tejido derivado de organoides humanos, según las mediciones de resonancia magnética incluidas en el estudio. Para crear esos cerebros, los científicos partieron de células de la piel de voluntarios sanos.
“Este tipo de modelos nos permite estudiar características del cerebro humano que hasta ahora eran inaccesibles”, le explicó Pasca a El País de España, quien considera que, en el futuro, esta tecnología podría permitir crear ratones con una corteza cerebral desarrollada a partir de las células de cada paciente.