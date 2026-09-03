El defensa del Real Madrid Raúl Asencio fue declarado inocente en caso de difusión de video sexual

El defensa español del Real Madrid, Raúl Asencio, procesado por haber difundido un vídeo de carácter sexual en el que aparecía una menor, fue declarado inocente este jueves por el Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas (Islas Canarias).

En un comunicado publicado este jueves, el tribunal afirmó que “no se había cometido ningún delito” por parte del jugador de 23 años, tras la retirada de las denuncias de las dos demandantes, a quienes previamente había presentado sus disculpas.

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Asencio había sido imputado en 2025, junto con tres antiguos compañeros de la cantera del Real Madrid, por su presunta implicación en la grabación y difusión no consentida de vídeos de carácter sexual en los que aparecían dos jóvenes de 16 y 18 años.

Los otros tres jugadores: Ferran Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, declarados no culpables de la difusión de relaciones íntimas sin consentimiento, fueron condenados a un año de prisión en suspenso por “pornografía infantil” y deberán seguir un curso de “reeducación” sexual.

Asencio, que no estaba presente en el momento de los hechos, estaba siendo procesado por haber compartido estos vídeos con un tercero. Horas antes, su entrenador en el Real Madrid, José Mourinho, confirmó que el club blanco ha abierto “un procedimiento disciplinario” contra Asencio, que el miércoles fue condenado por conducir en estado de embriaguez.

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El jugador de 23 años fue interceptado por la policía en Gran Canaria el 16 de agosto. Superaba tres veces la tasa legal de alcohol y fue multado con 14.400 euros (16.700 dólares), además de la retirada del carné de conducir durante ocho meses.

“Es un profesional ejemplar. Cuando estaba bien físicamente, nadie entrenaba tan duro como él. Ahora que está lesionado, desde hace varias semanas, es el primero en llegar y el último en irse”, dijo Mourinho en rueda de prensa.

“Pero un jugador del Real Madrid lo sigue siendo las 24 horas del día, los siete días de la semana, los 12 meses del año. Y todo lo que haces fuera del terreno de juego representa al Real Madrid y puede perjudicar el prestigio del club. No estoy contento. Errores, los comete todo el mundo. Pero errores que se acumulan, eso ya es otra cosa”, añadió.

Asencio, lesionado en los isquiotibiales desde mediados de julio, no ha sido convocado hasta ahora por su nuevo entrenador. En las dos últimas temporadas se había consolidado como una opción seria en el centro de la defensa del Real Madrid, hasta llegar a ser llamado por la selección española en 2025, aunque sin llegar a debutar.

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