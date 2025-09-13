Así da pasos el país hacia un apagón: Petro no tiene nuevos proyectos

Hace más de tres décadas, Colombia enfrentó un apagón que marcó a toda una generación: los relojes se adelantaron para aprovechar la luz del día y los cortes de energía se convirtieron en parte de la rutina. Hoy, con un consumo eléctrico en constante aumento y señales de alerta sobre la capacidad del sistema, ese recuerdo vuelve a proyectarse como una amenaza latente.
Y aunque hoy parezca impensable vivir sin electricidad —un servicio que los colombianos damos por sentado, en parte porque desde entonces no ha habido un apagón generalizado—, esa aparente seguridad puede resultar engañosa. En la región ya hay países cuyos sistemas eléctricos colapsaron, obligándolos a volver al racionamiento, un escenario que Colombia no puede darse el lujo de ignorar.
La situación interna refuerza esta alerta. Según datos de XM, operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y administrador del mercado mayorista de energía, en los últimos cinco años la capacidad de generación que realmente entró en operación estuvo muy por debajo de lo previsto para cubrir la demanda: en 2021, en plena pandemia, apenas se incorporó el 7% de lo esperado; en 2022, el 28%; en 2023, el 17%; en 2024, el 25%, y en lo corrido de 2025 solo el 1,4%, equivalente a 50 megavatios (MW) de los 3.517 MW estimados.
Ese rezago ya comienza a proyectarse hacia el futuro. La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) estima que, de mantenerse esta tendencia, el país enfrentará un déficit de energía del 4% en 2028 y del 6% en 2030.
