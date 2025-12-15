Triunfo de Kast en Chile agita reacciones políticas en Colombia: “cada día se derrota el comunismo en Latinoamérica”

El triunfo del ultraconservador José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile generó una oleada de reacciones entre políticos colombianos de distintos sectores. Con el 58,6% de los votos y más del 83% de las mesas escrutadas, el candidato del Partido Republicano derrotó a la izquierdista Jeannette Jara (41,3%), consolidando un giro del mapa político chileno hacia la derecha tras cuatro años de Gobierno progresista.

Kast, el primer gobernante de extrema derecha que llega al poder en Chile desde el fin de la dictadura, asumirá el 11 de marzo con enormes expectativas para cumplir rápidamente su promesa de desterrar el crimen y echar a los migrantes irregulares.

El líder del Partido Republicano, quien se impuso en el balotaje sobre la izquierdista Jara, dirigirá lo que llama un “gobierno de emergencia” con la seguridad como foco, pero también con un ojo puesto en la deuda pública del mayor productor de cobre y el segundo de litio a nivel mundial.

Desde la oposición del Gobierno colombiano, varias figuras celebraron el resultado. El exconcejal y candidato a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño, afirmó que la victoria de Kast “anticipa lo que pasará en Colombia en 2026”.