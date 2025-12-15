x

Triunfo de Kast en Chile agita reacciones políticas en Colombia: “cada día se derrota el comunismo en Latinoamérica”

La victoria del derechista José Antonio Kast en las presidenciales de Chile desató reacciones encontradas en Colombia, desde mensajes de respaldo de la oposición hasta una advertencia del presidente Gustavo Petro sobre el avance de la derecha en la región.

    Figuras políticas como María Fernanda Cabal, Iván Duque y el presidente, Gustavo Petro se manifestaron ante el triunfo de José Kast como nuevo presidente de Chile. FOTO: Colprensa.
Andrea Lara
hace 19 minutos
bookmark

El triunfo del ultraconservador José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile generó una oleada de reacciones entre políticos colombianos de distintos sectores. Con el 58,6% de los votos y más del 83% de las mesas escrutadas, el candidato del Partido Republicano derrotó a la izquierdista Jeannette Jara (41,3%), consolidando un giro del mapa político chileno hacia la derecha tras cuatro años de Gobierno progresista.

Kast, el primer gobernante de extrema derecha que llega al poder en Chile desde el fin de la dictadura, asumirá el 11 de marzo con enormes expectativas para cumplir rápidamente su promesa de desterrar el crimen y echar a los migrantes irregulares.

El líder del Partido Republicano, quien se impuso en el balotaje sobre la izquierdista Jara, dirigirá lo que llama un “gobierno de emergencia” con la seguridad como foco, pero también con un ojo puesto en la deuda pública del mayor productor de cobre y el segundo de litio a nivel mundial.

En contexto: La izquierda perdió el poder en Chile: este domingo ganó la presidencia José Antonio Kast, de extrema derecha

Desde la oposición del Gobierno colombiano, varias figuras celebraron el resultado. El exconcejal y candidato a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño, afirmó que la victoria de Kast “anticipa lo que pasará en Colombia en 2026”.

La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, sostuvo que “cada día se derrota el comunismo en Latinoamérica” y calificó al mandatario electo como un amigo personal.

En la misma línea, el expresidente Iván Duque felicitó a Kast y destacó que el pueblo chileno “reafirmó su compromiso con la democracia, la libertad y el Estado de Derecho”.

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó con un mensaje de tono retórico en su cuenta de X que ha sido polémico.Por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte”, escribió el mandatario, en alusión al avance de la derecha en el continente tras la victoria de Kast, quien ganó en las 16 regiones de Chile. En el mismo mensaje, Petro llamó a la movilización política interna: “Atentos, grancolombianos, vienen por nosotros y debemos resistir con la espada de Bolívar en alto”.

Petro también afirmó que su publicación inicial fue bloqueada por la plataforma, sin precisar las razones. Su pronunciamiento se dio como respuesta indirecta a un mensaje del presidente argentino Javier Milei, quien celebró el resultado electoral chileno afirmando que “la izquierda retrocede” en América Latina.

José Antonio Kast, de 59 años, asumirá la Presidencia de Chile el próximo 11 de marzo, en un escenario legislativo fragmentado y con un Congreso sin mayorías claras. Durante la campaña, el endurecimiento de las políticas de seguridad y la regulación de la migración irregular fueron ejes centrales de su propuesta, factores que, según analistas, ampliaron su respaldo más allá de la derecha tradicional.

Kast lleva 30 años en política sin la estridencia de líderes de derecha como el brasileño Jair Bolsonaro o el argentino Javier Milei, con quienes se le compara. Admirador de la dictadura que impuso Augusto Pinochet desde 1973 hasta 1990, se ganó el favor de los chilenos con su promesa de atacar de frente la criminalidad y deportar a casi 340.000 migrantes irregulares, en su mayoría venezolanos.

Con información de AFP...

