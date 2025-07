The Osbournes y los momentos más impactantes del reality show de Ozzy Osbourne

Los seguidores del programa también pudieron ver en televisión algunos momentos divertidos ocurridos detrás del escenario. Uno de los más recordados hizo parte de la primera temporada, en la que Sharon le mostró a Ozzy un nuevo efecto que podía incluir en sus conciertos. Se trataban de burburjas, las cuales molestaron al cantante. “¡Burbujas! ¡Vamos, Sharon! Soy el p*** Ozzy Osbourne, el Príncipe de las Tinieblas. ¡Malvado! ¡Malvado! ¿Qué tiene de malo un montón de burbujas?”, le gritó el artista a su esposa.

Otro de los más recordados fue cuando la familia decidió callar a sus vecinos, quienes constantemente ponían música a todo volumen. Primero, lo intentaron colocando metal y después Sharon les lanzó un jamón gigante en el jardín.

En total, The Osbournes tuvo 52 episodios y estuvo al aire hasta 2005. Fue uno de los primeros programas en ganar el Emmy en la categoría de Mejor reality. En 2020, Osbourne le dijo a la revista New Musical Express que “el nivel de éxito que tuvo ese programa de televisión fue demasiado”.

Sin embargo, el hecho de estar siendo filmados constantemente no le gustó al artista: “Tuve que dar un paso al costado. Le dije a Sharon: ‘No me gusta cómo me hace sentir y no soporto a esos malditos camarógrafos en mi casa’. No me arrepiento de haberlo hecho, pero no lo volvería a hacer. La gente me decía: ‘¿No te preocupa perder a tus fans?’. Y yo respondía: ‘No me preocupa perder a mis fans... Me preocupa perder la maldita cabeza”, afirmó.