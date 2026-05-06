Ofrecen $50 millones de recompensa por información sobre el crimen del estudiante de la UdeA

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció la recompensa a través de su cuenta de X: “¡Muy triste el asesinato de Gabriel Arenas, estudiante de Ingeniería de la Universidad de Antioquia! Desde la Gobernación ofrecemos una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita dar con los responsables”. La recompensa fue anunciada inicialmente el martes por el secretario de Gobierno de Caucasia, José Alejandro Payares, antes de conocerse el hallazgo del cuerpo. “Hoy no hablo como funcionario, hablo como padre, como hijo, como ser humano”, dijo Payares al pedir colaboración ciudadana y garantizar reserva de identidad a quienes aportaran información. Horas después, el gobernador Andrés Julián Rendón reiteró el anuncio a través de su cuenta de X y advirtió que el crimen ocurrió en una zona donde opera el Clan del Golfo.

También le puede interesar: Cuerpo hallado en Caucasia podría ser el del estudiante desaparecido de la UdeA Medicina Legal trabaja en la verificación formal de la identidad del cuerpo hallado el martes, cuyas características — edad aparente y vestimenta — coinciden con las de Arenas al momento de su desaparición. Las autoridades avanzan en paralelo para determinar las circunstancias del crimen y establecer si hay vínculos con estructuras criminales del Bajo Cauca antioqueño.

Cinco días de búsqueda

Gabriel Arenas, de 20 años, fue reportado como desaparecido el 30 de abril, luego de viajar desde Medellín hacia Caucasia, municipio del Bajo Cauca donde vivía su familia. Durante varios días, allegados y autoridades difundieron su fotografía y reconstruyeron sus últimos movimientos. Fue visto por última vez en su motocicleta en ese municipio, lo que activó operativos de rastreo y revisión de cámaras de seguridad. El lunes circularon versiones sobre el hallazgo de una motocicleta que coincidiría con la de Gabriel en la variante nueva hacia la Costa. Sin embargo, horas después la familia desmintió públicamente esa información y pidió no difundir rumores. “Les pido, con todo el respeto y desde el dolor que estamos viviendo, que no compartan información falsa”, expresó un familiar cercano. Cinco días después, el caso dio un giro trágico con el hallazgo de un cuerpo en zona rural de Caucasia. Aunque la identificación oficial aún no se ha completado, han relacionado el cuerpo con el del estudiante por las coincidencias físicas y de indumentaria.

Un estudiante sin antecedentes