JEP reconoció a 104 hombres como víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto: “Es una violencia silenciada”

Un grupo de 104 hombres fueron reconocidos por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) como víctimas de violencia sexual. Esta decisión es considerada histórica, pues la mayoría de violencias basadas en género que sufren los hombres terminan siendo invisibilizadas.

La decisión fue tomada por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP. Los hechos victimizantes fueron cometidos por grupos paramilitares y en aparente connivencia de la Fuerza Pública.

“Los hechos de violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado ocurrieron entre 1998 y 2009 en los departamentos de Bolívar, Magdalena y Córdoba”, apuntó la JEP.

En este grupo de víctimas, 35 eran menores de edad cuando fueron sometidos a los actos de violencia sexual. Hay casos de niños que fueron sometidos entre los 5 y los 18 años.