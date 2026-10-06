Gobierno De la Espriella anuncia ambiciosa reforma para destrabar en 90 días las consultas previas

El Gobierno de De la Espriella sostuvo que respetará la consulta previa para adelantar proyecto en suelo nacional, pero fue claro en que realizará una reforma con el fin de agilizar dicho proceso y digitalizar en un mes todos los expedientes.
Así lo explicó Rodrigo Lara Bonilla, ministro del Interior, en un video de alrededor de 5 minutos en su cuenta de X.
El funcionario dijo que se trata de un plan de destrabe, transformación y sistematización de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, con el propósito de reducir el represamiento de procesos y aumentar la trazabilidad de los expedientes.
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El funcionario aseguró que la reforma no modificará el núcleo del derecho a la consulta previa. “La consulta previa se respeta. El represamiento, no”, señaló.
El plan contempla digitalizar el 100% de los expedientes represados, crear una ventanilla única digital, asignar un responsable y una fecha a cada proceso, establecer alertas y términos y poner en funcionamiento un tablero nacional de control.