Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

“Proponer una segunda reforma tributaria es un despropósito, un mal mensaje para la inversión”: gremio de exportadores

Los exportadores insistieron en que lo que el país necesita es austeridad en el gasto público y no más impuestos.

  • Según el gremio, la iniciativa representa un mal mensaje para la inversión y la estabilidad jurídica del país. Foto: Cortesía
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 1 hora
bookmark

En la apertura del Congreso de Exportadores, la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) lanzó una dura crítica a la segunda reforma tributaria que plantea el Gobierno del Gustavo Petro. Según el gremio, la iniciativa representa un mal mensaje para la inversión y la estabilidad jurídica del país.

“Proponer una reforma tributaria que pretenda recaudar $26,3 billones lo vemos como un despropósito desde todo punto de vista. Colombia hoy tiene el peor déficit fiscal de los últimos 20 años, llegando a la astronómica cifra de $69,4 billones”, advirtió Ronald Bakalarz, presidente de la Junta Directiva de Analdex.

Los exportadores insistieron en que lo que el país necesita es austeridad en el gasto público y no más impuestos. Recordaron que el presupuesto para 2026 asciende a $556,9 billones, de los cuales gran parte corresponde a gastos de administración y funcionamiento.

“El Estado ha crecido de manera exponencial y se ha vuelto insostenible. Cerca del 60% del presupuesto se destina a funcionamiento, dejando de lado temas de seguridad, inversión en infraestructura y otros asuntos vitales. Nuevamente las compañías y las personas naturales serán las que asuman la carga tributaria”, dijo Bakalarz.

Noticia en desarrollo...

