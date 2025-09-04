No alcanzaremos la meta de US$50.000 millones en exportaciones este año: Analdex

Las exportaciones colombianas alcanzaron en julio los US$4.430 millones, con una caída de 4,1% frente al mismo mes de 2024. Este resultado se debió principalmente a la disminución de 25,6% en las ventas combustibles y productos de industrias extractivas.

Desde el Congreso Nacional de Exportadores, Ronald Bakalarz, presidente de la Junta Directiva de Analdex, destacó el comportamiento de los agroalimentos, que crecieron 31,8% en ese periodo por un fuerte impulso del café, banano y aceites vegetales.

“Posteriormente, se ubicó el sector de manufacturas, con un crecimiento de 11,8%, impulsado por productos como químicos, cosméticos y manufacturas de metales. En contraste, el oro no monetario registró una caída de 1,8%; y los combustibles y productos extractivos descendieron 25,6%, jalonados por una gran caída en carbón y petróleo”, explicó Bakalarz.

