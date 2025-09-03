Estos son los asalariados que tendrían que pagar más en la declaración de renta con la nueva reforma tributaria

Si usted no ha hecho cuentas con los cambios que tendría el impuesto de renta para las personas naturales, en caso de aprobarse la nueva reforma tributaria, es momento de tomar la calculadora.
El corazón de la propuesta está en las tarifas progresivas. Hoy, la regla es clara: quien gana más, paga más. Lo que busca el proyecto del Ministerio de Hacienda es mover los rangos de esa escalera.
-Para ingresos entre $7,05 millones y $17,01 millones mensuales, la tarifa pasaría de 28% a 29%.
-Para ingresos de $17,01 millones a $35,97 millones mensuales, subiría de 33% a 35%.
-Entre $35,98 millones y $78,72 millones, aumentaría de 35% a 37%.
-Entre $78,73 millones y $128,6 millones, pasaría de 37% a 39%.
Para quienes superen los $128,6 millones mensuales, nacería una nueva tarifa marginal del 41 %.
El tributarista César Cermeño, socio de Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De la Rosa, lo explicó a La República en términos sencillos: “La reforma sube un escalón, los tramos donde antes se pagaba 28% y 33% ahora quedarían en 29% y 35%. Es decir, a quienes están en esos niveles de ingreso les tocará poner más de su bolsillo”.