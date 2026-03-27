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Moteros se unirán en una rodada en Bogotá para salvar vidas con la donación de sangre

Por medio de esta iniciativa, esperan convocar una gran cantidad de moteros de la capital del país, con el fin de impulsar la donación de sangre y salvar la mayor cantidad de vidas en el territorio colombiano.

  • Motociclistas y ciudadanos son invitados a participar de esta iniciativa liderada por Chevron Havoline 4T para impulsar la donación de sangre en Colombia. FOTO: Colprensa
    Motociclistas y ciudadanos son invitados a participar de esta iniciativa liderada por Chevron Havoline 4T para impulsar la donación de sangre en Colombia. FOTO: Colprensa
  • Los moteros de Bogotá fueron convocados para este 28 de marzo. FOTO: Julio Cesar Herrera
    Los moteros de Bogotá fueron convocados para este 28 de marzo. FOTO: Julio Cesar Herrera
  • El evento “Kilómetros de Esperanza”, es una nueva iniciativa liderada por Chevron Havoline 4T. FOTO: Cortesía Havoline Colombia
    El evento “Kilómetros de Esperanza”, es una nueva iniciativa liderada por Chevron Havoline 4T. FOTO: Cortesía Havoline Colombia
El Colombiano
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hace 55 minutos
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Bajo el nombre de “Kilómetros de Esperanza”, una nueva iniciativa liderada por Chevron Havoline 4T busca transformar la cultura del motociclismo en Colombia de la mano de un proyecto con el que esperan salvar muchas vidas, informaron recientemente voceros.

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Por medio de un comunicado, anunciaron que el objetivo principal es incentivar la donación de sangre entre la comunidad motera, destinando estos recursos a víctimas de accidentes de tránsito y personas con necesidades médicas urgentes en todo el país.

Los moteros de Bogotá fueron convocados para este 28 de marzo. FOTO: Julio Cesar Herrera
Los moteros de Bogotá fueron convocados para este 28 de marzo. FOTO: Julio Cesar Herrera

Así será la jornada de recolección en la capital

Esta movilización en la capital del país pretende conectar la actividad en las carreteras con un acto de solidaridad directa. El próximo 28 de marzo se llevará a cabo una rodada masiva en Bogotá que funcionará como el eje central de la campaña.

El punto de encuentro para los participantes será el Estadio Nemesio Camacho El Campín, desde donde partirá el recorrido con destino a la sede de la Cruz Roja de la avenida carrera 68. En este lugar se habilitará una jornada de donación abierta para los asistentes y la ciudadanía en general.

La actividad contará con la presencia de líderes de comunidades moteras, creadores de contenido y diversos aliados estratégicos. Durante el evento se realizarán activaciones de cultura urbana y generación de contenido en tiempo real para visibilizar la importancia del suministro de sangre en el sistema de salud.

Según los organizadores del evento, “cada kilómetro no es solo recorrido: es una oportunidad de salvar hasta tres vidas”, por lo que esperan la participación de todos los moteros de la ciudad.

Conciencia en la vía: solidaridad en el asfalto

La estrategia surgió como respuesta directa a las estadísticas de la accidentalidad vial, donde la disponibilidad inmediata de los componentes sanguíneos es determinante para el desenlace de las emergencias.

Y es que “Kilómetros de Esperanza”, según sus organizadores, no se limita a la recolección física, sino que promueve la incorporación de medidas preventivas y de identificación dentro del ecosistema de los motociclistas colombianos.

El evento “Kilómetros de Esperanza”, es una nueva iniciativa liderada por Chevron Havoline 4T. FOTO: Cortesía Havoline Colombia
El evento “Kilómetros de Esperanza”, es una nueva iniciativa liderada por Chevron Havoline 4T. FOTO: Cortesía Havoline Colombia

Entre las acciones que contempla el movimiento se encuentran la identificación del tipo de sangre en los cascos de los conductores, intervenciones en puntos críticos de las vías y la difusión de testimonios de personas que sobrevivieron a incidentes gracias a donantes voluntarios.

El enfoque de la campaña es consolidar un símbolo de cuidado colectivo y prevención ciudadana. El propósito final es fortalecer los lazos de empatía dentro de un sector que moviliza a millones de personas en el territorio nacional. La iniciativa enfatiza que un gesto individual puede garantizar que otros usuarios de la vía continúen su trayecto.

Los organizadores aseguraron que la premisa que guía el cierre de esta convocatoria es la cohesión del grupo: “¡Porque si algo define a quienes ruedan juntos, es esto: nadie se queda atrás!”, concluyeron.

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