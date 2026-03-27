Moteros se unirán en una rodada en Bogotá para salvar vidas con la donación de sangre

Bajo el nombre de “Kilómetros de Esperanza”, una nueva iniciativa liderada por Chevron Havoline 4T busca transformar la cultura del motociclismo en Colombia de la mano de un proyecto con el que esperan salvar muchas vidas, informaron recientemente voceros.
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Por medio de un comunicado, anunciaron que el objetivo principal es incentivar la donación de sangre entre la comunidad motera, destinando estos recursos a víctimas de accidentes de tránsito y personas con necesidades médicas urgentes en todo el país.