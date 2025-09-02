Estos son los 11 votos que podrían hundir la reforma tributaria en el Congreso

La bancada de oposición en el Congreso de la República asegura que tiene los votos para hundir la reforma tributaria presentada esta semana por el Ministerio de Hacienda.
El proyecto ha sido señalado de ser un golpe directo no solo para las empresas, sino también para el bolsillo de los colombianos al incluir incrementos en el IVA de diversos productos y servicios.
Teniendo en cuenta los senadores que ya han anunciado su postura en la Comisión Tercera, a hoy habría unos 11 votos negativos de 17 posibles. Los legisladores aseguran que no existe el ambiente para aprobar el proyecto.
Sobre el papel, los senadores que votarían negativo serían: Liliana Esther Bitar (Conservador), Jairo Alberto Castellanos (ASI-CAVCE), Karina Espinosa (Liberal), Juan Pablo Gallo (Liberal), Juan Carlos Garcés (Partido de la U), Mauricio Gómez Amín (Liberal), Carlos Julio González (Cambio Radical), Ciro Alejandro Ramírez (Centro Democrático), Efraín Cepeda (Conservador), Antonio Luis Zabaraín Guevara (Cambio Radical), y María Angélica Guerra (Centro Democrático).
Y en la Comisión Cuarta, los nombres que se estima que podrían votar en contra de la iniciativa serían: Carlos Abraham Jiménez (Cambio Radical), Carlos Manuel Meisel (Centro Democrático), Carlos Mario Farelo (Cambio Radical), Enrique Cabrales (Centro Democrático), y Angélica Lozano (Alianza Verde).