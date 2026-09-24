Regasificadora del Pacífico operaría desde noviembre y ya tiene el 90% de su capacidad de gas contratada

Colombia tendrá en funcionamiento su segunda planta regasificadora en dos meses. Así lo confirmó el gerente general de la Planta Regasificadora del Pacífico, Jesús Urías.
El directivo manifestó que el proyecto hoy supera el 90% de avance y entrará en operación en pleno fenómeno de El Niño donde crecerá la demanda de gas natural en el país.
Los dos barcos que contemplan el proyecto y hacen parte de la operación ya navegan desde China hacia Colombia para comenzar el proceso de comisionamiento, mientras la planta también se prepara para iniciar esta etapa.
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El proyecto busca atender parte de las necesidades de gas del país desde el litoral Pacífico y, de acuerdo con Urías, alcanzar una capacidad inicial de entrega de 90 millones de pies cúbicos, de los cuales 80 millones ya están contratados. Eso quiere decir que ya tiene