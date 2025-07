Fidelina, Guillermo, Jorge y Katherine, los adultos mayores a los que la renta vitalicia les ha cambiado la vejez

Guillermo es uno de los beneficiarios en Argelia del programa de Renta Vitalicia . Recibe los pagos por medio de cajero automático, y hasta el momento ha recibido dos desembolsos. “Me llamaron del asilo y me dijeron que fuera a tal parte a una reunión. Allá me anotaron”, explica. Aunque el trámite fue breve, la ayuda representa un respaldo importante para su sustento . “Es una ayudita muy buena. Yo nunca recibí ayuda de nada”, dice.

Guillermo proviene de una familia numerosa. Fue uno de once hermanos, de los cuales hoy sobreviven cuatro. Sus padres trabajaron en el campo. En Argelia, su familia tuvo una finca que con el tiempo fue vendida y hoy ya no hace parte del patrimonio familiar.

“Después de eso no volví a ser el mismo. Lloraba, no podía hablar con nadie. Estuve 19 años así”, cuenta. Además del trauma, sufrió una trombosis que le afectó las cuerdas vocales, dejándolo sin voz durante 18 años . Según relata, recuperó el habla repentinamente mientras estaba en su casa recogiendo un cortaúñas que se le había caído.

Pese a su edad y sus múltiples problemas de salud, sigue pensando en trabajar, aunque su familia le pide que descanse. “Yo me acostumbré a vivir así, rebuscándomela. Pero ahora me puedo relajar”, dice. Vive en un pequeño rancho, acondicionado con objetos recolectados del reciclaje, donde asegura sentirse “realizado”.

Aunque el nombre en su cédula es otro, ella prefiere que la llamen Katherine. Tiene 62 años, vive en Bello y ha enfrentado una vida marcada por múltiples problemas de salud. Desde joven ha vivido con una discapacidad en su mano izquierda y limitaciones en dos dedos de la mano derecha. A lo largo de los años ha sido diagnosticada con una serie de condiciones médicas.

Su experiencia laboral fue breve. “Trabajé como dos meses en catastro cuando estaba muy joven”, relata. Más adelante, su padre, quien fue pensionado, le ayudó a realizar un curso de peluquería. Desde entonces ha ejercido esa labor desde una pequeña pieza en su casa, adaptándose a su discapacidad y utilizando una máquina de corte con niveles bajos, ya que no puede manejar con precisión las tijeras.

Katherine vive en una casa heredada de su padre. Es una vivienda dividida en varios espacios donde residen varios de sus hermanos y sus respectivas familias. Su día a día transcurre acompañada de una hermana mayor —también con discapacidad— y del hijo de esta.

La renta vitalicia llegó a su vida tras un encuentro casual. Mientras esperaba atención médica, sufrió un mareo y se desmayó. Dos funcionarias que pasaban la auxiliaron y, al conocer su situación, la orientaron para iniciar el proceso de postulación. “Me dijeron que fuera a la Secretaría de Salud y contara todo lo que les había contado a ellas”, recuerda.

A partir de ese proceso, logró ser incluida como beneficiaria. Ha recibido dos pagos, correspondientes a los meses de mayo y junio, y fue informada de que el siguiente giro se realizará en agosto.

Katherine utiliza los recursos de la renta vitalicia para pagar servicios públicos, medicamentos y alimentación básica. “Aquí no hay nada más, no hay nevera, no hay nada”, afirma. Aunque la ayuda no cubre todas sus necesidades, representa un alivio frente a la presión económica que enfrenta a diario. “Con los 80.000 pesitos que me da mi hermana y la renta, ahí nos vamos bandeando”, dice.