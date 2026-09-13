Renovación en la iglesia de El Santuario destruye un piso de cerámica de más de un siglo de antigüedad

Su reloj es de París. Sus vitrales, de Barcelona. Sus campanas fueron fundidas en Medellín. Pero su piso, de cerámica curtida por el paso del tiempo, con vestigios de azulejos arabescos que alguna vez fueron motivo de asombro, se fabricó en el mismo municipio. La iglesia Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, en el parque principal de El Santuario, podría narrar la propia historia de origen del pueblo. Fue el capitán Antonio Gómez de Castro, considerado como el fundador de El Santuario, quien en 1765 solicitó el permiso para construir una pequeña capilla que albergara a los feligreses de este territorio. En ese entonces, y hasta 1838, permanecía bajo la jurisdicción de Marinilla, por lo que la población santuariana debía viajar cada semana...