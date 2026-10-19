Retiran alambre de púas instalado por privados para cobrar “peaje” a turistas en río de San Luis: “Ni en Cien Años de Soledad se atrevieron a tanto”

En la desembocadura de la quebrada La Tebaida al río Samaná Norte, en San Luis, unos particulares cercaron el cauce de lado a lado y bloquearon el acceso a dos charcos populares con la intención de cobrar “peaje” a los turistas. Cornare y la Alcaldía intervinieron y el alambre ya fue retirado.

El caso inició el lunes festivo 12 de octubre, cuando un grupo de turistas que practicaba rafting en San Luis, en el Oriente antioqueño, se encontró con que el río que navegaban estaba atravesado de lado a lado por un alambre de púas.

En las orillas, un grupo de personas que se identificaron como propietarios del predio colindante no solo admitieron ser los autores del cerramiento, sino que además intimidaron a los turistas y a sus guías cuando estos reclamaron.

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El episodio ocurrió en la desembocadura de la quebrada La Tebaida al río Samaná Norte. Además del riesgo que representaban las púas para quienes navegaban el río, los accesos a los charcos conocidos como El Charcón y El Cajón también estaban bloqueados. Según las denuncias, la intención de los propietarios era cobrar una especie de peaje a quienes quisieran pasar.

El caso escaló rápidamente. Arnulfo Berrío, integrante de la Red Local Turismo de San Luis y líder ambiental de la localidad, reveló que en un intento de conciliación —luego de que se interpusiera una querella— los privados llegaron a exigir hasta 150 millones de pesos. “Ni en Cien Años de Soledad se atrevieron a tanto”, dijo.

Y agregó: “Nunca había pasado algo como eso en el municipio. Las aguas que corren de manera libre son de todos los ciudadanos. Es increíble lo que estas personas pretendían hacer, sumado a que el turismo aquí apenas está despegando, viene en un auge después de la pandemia, todavía es muy reciente”.