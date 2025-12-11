Este es el peligro oculto que hay detrás del consumo excesivo de bebidas energizantes

Lo que parecía un hábito cotidiano terminó en un derrame cerebral que cambió la vida de un hombre de 50 años. Consumía ocho bebidas energéticas al día, superando con creces la cantidad de cafeína recomendada, y los resultados fueron devastadores: presión arterial peligrosa, debilidad en un lado del cuerpo y problemas para hablar y moverse.

Entérese: La OMS publicó su primera guía sobre los nuevos medicamentos para bajar de peso: “Deben utilizarse junto con otras medidas de apoyo”

Este caso, publicado por expertos en la revista BMJ Case Reports, no es aislado. Los médicos advierten que los energizantes pueden ser un riesgo silencioso, además del corazón, para el cerebro. Beber varias de estas bebidas todos los días puede suponer un grave peligro de accidente cerebrovascular (ACV), advierten los especialistas de los Hospitales del NHS, de Nottingham, en Reino Unido.

Tal y como lo expusieron en la mencionada publicación, después de tratar a un hombre de 50 años, saludable y en forma, que tenía el hábito de beber ocho latas diarias y una presión arterial extremadamente alta, los hallazgos los llevaron a pedir más regulación para las ventas y la publicidad de estas bebidas, especialmente populares entre los jóvenes.

El hombre sufrió un derrame cerebral en el tálamo, la parte del cerebro involucrada en la percepción sensorial y el movimiento. Sus síntomas incluían debilidad en el lado izquierdo, entumecimiento, dificultades en el equilibrio, a la hora de caminar, para tragar y hablar. Cuando ingresó al hospital, su presión era extremadamente alta, por lo que le enviaron medicamentos para controlarla. Sin embargo, al regresar a su casa esta aumentó de nuevo.