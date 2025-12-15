x

Arrestaron al hijo de Rob Reiner como sospechoso de la muerte del cineasta y su esposa Los Ángeles

Se trata de su hijo, Nick Reiner. La pareja fue hallada muerta, al parecer, con heridas de arma blanca.

    Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, fueron hallados muertos en su mansión en Los Ángeles. FOTO: Getty
Agencia AFP
hace 1 hora
bookmark

Nick Reiner, el hijo del cineasta Rob Reiner, fue detenido el lunes, según informaron medios estadounidenses, después de que el famoso realizador y su esposa, Michele Singer, fueran hallados muertos en su casa de Los Ángeles, Estados Unidos.

La división de robos y homicidios de la policía trabajó “durante toda la noche en este caso y pudieron detener a Nick Reiner, sospechoso en este caso. Posteriormente fue fichado por asesinato”, dijo el jefe policial de Los Ángeles, Jim McDonnell, a periodistas.

El diario Los Angeles Times reportó que fue ingresado en la cárcel del condado de Los Ángeles bajo sospecha de asesinato.

Siga leyendo: Falleció a los 60 años Peter Greene, legendario villano en La Máscara y Pulp Fiction

El hallazgo de dos personas muertas en la residencia de Reiner, el director de Cuando Harry conoció a Sally y Cuestión de honor, fue dado a conocer por la televisión local NBCLA y otros medios.

Inicialmente, la policía de Los Ángeles no confirmó la identidad de las víctimas, pero dijo que estaban investigando un caso de muerte. “No voy a confirmar si alguien está siendo interrogado en este momento o no. Vamos a intentar conversar con todos los miembros de la familia que podamos”, declaró antes el subjefe de la policía de Los Ángeles, Alan Hamilton.

Sin embargo, la red NBC citó posteriormente a una fuente cercana la familia, según la cual la pareja fue hallada muerta, al parecer con heridas de arma blanca. TMZ, que fue el primero en dar la noticia, informó que habían sido degollados durante una discusión familiar. La cadena CNN, por su parte, reportó que un portavoz de la familia había confirmado la muerte de Reiner y su esposa en su casa ubicada en Brentwood.

“Con profundo dolor anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos desconsolados por esta pérdida repentina y pedimos privacidad durante este momento increíblemente difícil”, dijo el portavoz en un comunicado.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también aseguró que hay una investigación en marcha. “Estoy dolida por la trágica pérdida de Rob y su esposa Michele. Conocí a Rob y le tengo un tremendo respeto”, declaró.

Rainer alcanzó la fama como actor en el papel del torpe yerno Michael “Meathead” Stivic en la serie cómica de los años 1970 All in the family (Mi familia), antes de comenzar a dirigir con This is Spinal Tap, en 1984.

Pero será recordado principalmente como director de numerosas películas de culto, como Cuando Harry conoció a Sally, con Billy Crystal y Meg Ryan; La princesa prometida, con Robin Wright y Mandy Patinkin; así como Cuenta conmigo y Misery.

En 1993, su película Cuestión de honor, protagonizada por Tom Cruise, Jack Nicholson y Demi Moore, fue nominada al Óscar. En total, Rob Reiner dirigió 23 largometrajes.

Le puede interesar: Murió Abraham Quintanilla, padre de Selena y figura clave del tex-mex

Incluso como director, a menudo aparecía en cameos en sus propias películas. Recientemente había aparecido en cuatro episodios de la serie El Oso.

Y su comedia romántica de 1989 Cuando Harry conoció a Sally, en la que actuó, es famosa por la escena en la que su propia madre, Estelle Reiner, pronuncia la frase “Quiero lo mismo que ella” después de la icónica escena del falso orgasmo de Ryan en la restaurante neoyorquino Katz’s.

Era hijo del legendario comediante Carl Reiner, quien ganó 11 premios Emmy por sus actuaciones en televisión y escribió guiones con grandes figuras del cine como Mel Brooks y Neil Simon.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo murió Rob Reiner y su esposa?
Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, fueron encontrados muertos en su casa de Los Ángeles, aparentemente con heridas de arma blanca. La policía investiga las circunstancias de su muerte.
¿Por qué fue detenido el hijo de Rob Reiner?
Nick Reiner, hijo del cineasta, fue detenido tras el hallazgo de sus padres muertos. La policía está investigando su posible vinculación con el caso, aunque aún no se han revelado más detalles.
¿Qué legado deja Rob Reiner en el cine?
Rob Reiner es conocido por su trabajo en clásicos del cine como Cuando Harry conoció a Sally y Cuestión de honor. Comenzó su carrera como actor y luego alcanzó fama como director con películas como This is Spinal Tap.
