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Roberto Carlos y Ronaldo Nazário compran un modesto club brasileño para potenciar jugadores a futuro

Los dos exjugadores, Roberto Carlos y Ronaldo, quieren ver a la selección de Brasil ser campeona de nuevo, como cuando ellos jugaban.

  • Roberto Carlos y Ronaldo trabajarán juntos para el Inter de Limeira. FOTO: Instagram Inter de Limeira
    Roberto Carlos y Ronaldo trabajarán juntos para el Inter de Limeira. FOTO: Instagram Inter de Limeira
Agencia AFP
hace 1 hora
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El Inter de Limeira, un pequeño club del interior de Sao Paulo, anunció este lunes la venta del 80% de sus acciones a un grupo de inversionistas que incluye a los excampeones mundiales Roberto Carlos y Ronaldo.

Fundado en 1913, el Internacional de Limeira disputa la tercera división del fútbol brasileño y ocupa la quinta casilla del torneo.

La venta “marca el inicio de una nueva etapa en la historia” de este equipo de una ciudad de unos 340.000 habitantes, celebró el club en un comunicado, sin informar el precio de la transacción.

Ronaldo y Roberto Carlos fueron parte de la selección brasileña en el último de sus cinco campeonatos mundiales, en Corea del Sur y Japón 2002.

La negociación para comprar el Inter de Limeira comenzó en diciembre y culminó este lunes con su aprobación en una asamblea general extraordinaria del club.

Además de los exjugadores, uno de los nuevos socios del Inter es Enrico Ambrogini, director de operaciones del Cruzeiro durante la etapa de Ronaldo como accionista del club (2021-2024).

Con Ronaldo como máximo accionista, el Cruzeiro tuvo una drástica reestructuración financiera para evitar la quiebra y subió a primera división.

En España, el exgoleador fue propietario del Real Valladolid (2018-2025), en un ciclo, por el contrario, marcado por altibajos.

En julio, Roberto Carlos comentó que buscaba comprar el Inter para desarrollar nuevos talentos capaces de llegar a la selección brasileña.

Equipos como Flamengo y Palmeiras han sido dominantes en los últimos años en la Copa Libertadores y Brasil sigue siendo el mayor exportador de talento hacia el fútbol europeo.

Pero fracasos sucesivos en el Mundial han puesto en debate el sistema de formación de jugadores de este país.

Lea también: El emporio empresarial de Messi: hoteles, inmobiliarias y clubes detrás de su fortuna de US$1.000 millones

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¿Quiénes compraron el 80% del Inter de Limeira?
El 80% de las acciones del Inter de Limeira fue adquirido por un grupo de inversionistas del que forman parte los exfutbolistas brasileños Roberto Carlos y Ronaldo, además de Enrico Ambrogini.
¿Qué objetivo tiene Roberto Carlos con la compra del Inter de Limeira?
Roberto Carlos señaló en julio que buscaba adquirir el club para desarrollar nuevos talentos que pudieran llegar a la selección brasileña. La formación de jóvenes futbolistas aparece así como uno de los principales objetivos del proyecto.
¿Qué experiencia tiene Ronaldo como propietario de clubes de fútbol?
Ronaldo fue el máximo accionista del Cruzeiro entre 2021 y 2024 y lideró una reestructuración financiera que permitió al club evitar la quiebra y regresar a la primera división. También fue propietario del Real Valladolid entre 2018 y 2025, aunque esa etapa estuvo marcada por altibajos.
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