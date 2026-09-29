Entregaron el celular y aun así ladrones se llevaron a su perro: el drama de una pareja en Bogotá

La familia de Pato, un cachorro de siete meses, busca al animal desde el pasado 21 de septiembre, cuando fue arrebatado durante un atraco en Suba. La dueña asegura que después del robo han recibido llamadas y exigencias de dinero de personas que dicen tenerlo. Un video de una cámara de seguridad muestra el momento en que dos hombres que se movilizaban en una motocicleta escaparon con Pato, un perro de siete meses que fue raptado durante un atraco en el barrio Britalia Norte, en la localidad de Suba, en Bogotá. Según relató Paula, propietaria del cachorro, el hecho ocurrió hacia las 7:45 de la noche del pasado 21 de septiembre, cuando ella caminaba con su novio y la mascota. En medio del recorrido, dos personas se acercaron en una motocicleta blanca y uno de los hombres descendió y la amenazó con un cuchillo. Conozca: Periodista denunció que su papá fue golpeado y drogado para robar en su casa en Los Colores, Medellín

¿Qué se sabe de pato?

Después del rapto, los delincuentes habrían dejado el collar y la placa de identificación del cachorro en un parque del sector de Suba Rincón. La familia llegó hasta ese lugar luego de seguir la última ubicación registrada por el dispositivo localizador que llevaba el perro. Desde entonces, la búsqueda se ha complicado por llamadas de personas que aseguran tener información sobre Pato. Según la dueña, incluso han recibido intentos de extorsión. Uno de los sujetos habría exigido hasta 900.000 pesos por entregar al cachorro y pidió que el dinero fuera transferido por adelantado. La familia, por su parte, ofreció pagar en efectivo cuando tuviera nuevamente al animal, una condición que, según Paula, fue rechazada.

Él es Pato, el cachorro Pomerania que fue robado en Bogotá. FOTO: @papoaminCD.

Posteriormente, el hombre dejó de responder las llamadas y habría asegurado que “iba a vender al perro”. La familia informó que la denuncia formal fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación desde el primer día. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Por ahora, Paula manifestó que hasta ahora no ha recibido respuestas efectivas ni el acompañamiento que esperaba de las autoridades. Pato, además, es un cachorro que presenta afecciones gástricas que requieren cuidados especiales y cuenta con un microchip para su identificación.

La familia pide ayuda para encontrar al perro

Ante la incertidumbre por el paradero del perro, sus familiares pidieron a los habitantes de Bogotá estar atentos y comunicar cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo. “Si cualquier persona lo ve, por favor nos dé información. Él no es un objeto, no es para vender, es un miembro de una familia y realmente lo estamos buscando y lo extrañamos mucho”, expresó Paula.

La familia continúa buscando a Pato y espera que las imágenes de las cámaras de seguridad permitan aportar información para establecer qué ocurrió con el cachorro después del robo.

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