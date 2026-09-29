Entregaron el celular y aun así ladrones se llevaron a su perro: el drama de una pareja en Bogotá

La familia de Pato, un cachorro de siete meses, busca al animal desde el pasado 21 de septiembre, cuando fue arrebatado durante un atraco en Suba. La dueña asegura que después del robo han recibido llamadas y exigencias de dinero de personas que dicen tenerlo.
Un video de una cámara de seguridad muestra el momento en que dos hombres que se movilizaban en una motocicleta escaparon con Pato, un perro de siete meses que fue raptado durante un atraco en el barrio Britalia Norte, en la localidad de Suba, en Bogotá.
Según relató Paula, propietaria del cachorro, el hecho ocurrió hacia las 7:45 de la noche del pasado 21 de septiembre, cuando ella caminaba con su novio y la mascota. En medio del recorrido, dos personas se acercaron en una motocicleta blanca y uno de los hombres descendió y la amenazó con un cuchillo.
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