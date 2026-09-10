Esposa de senador fue víctima de robo y tiroteo en Pance, Cali tras salir de la Iglesia La María

Un hurto a Diana Marcela Molina Orozco, esposa del senador Juan Carlos Garcés, del Partido de la U, terminó con varios disparos en inmediaciones de la Iglesia La María, en el sector de Pance, al sur de Cali, durante la noche del miércoles 9 de septiembre.

Según confirmó la Policía, Molina, quien acababa de salir de misa, fue abordada por varios sujetos en el parqueadero del templo. Los delincuentes le hurtaron varias pertenencias; entre ellas estarían joyas, dinero, un bolso y un teléfono celular.

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La situación escaló cuando la víctima habría opuesto resistencia, particularmente al momento en que intentaban quitarle el celular. En medio del forcejeo, los presuntos delincuentes dispararon contra la camioneta en la que se movilizaba.

Fuentes de la Policía señalaron que en el lugar también se encontraban escoltas de la mujer, quienes habrían reaccionado ante los disparos. La información conocida hasta ahora apunta a que se produjo un intercambio de disparos entre los escoltas y los presuntos responsables del hurto.

Tras el reporte, unidades de la Policía llegaron al sector para verificar lo sucedido y recopilar información que permita establecer cómo se desarrolló el hecho y quiénes participaron.

De acuerdo con la consulta realizada a Diana Marcela Molina por El Tiempo, la mujer está fuera de peligro y en buen estado de salud. Las autoridades tampoco reportaron personas lesionadas como consecuencia del episodio. Por ahora no se conocen capturas relacionadas con el caso.

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La parroquia también se pronunció sobre lo ocurrido. En un comunicado firmado por el sacerdote Juan Sebastián Zuluaga López, párroco de la Iglesia La María, confirmó lo sucedido: “Ante los hechos ocurridos la noche de ayer miércoles 9 de septiembre (intento de hurto en el parqueadero a una feligrés) nos permitimos informar que, afortunadamente, no hubo personas heridas y la situación fue atendida por las autoridades”.