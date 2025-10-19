La centroderecha gana en Bolivia y Rodrigo Paz es elegido presidente

Elegido presidente de Bolivia en las elecciones de este domingo, Rodrigo Paz, 58 años, forjó su victoria rehuyendo el membrete ideológico. Heredero de una influyente dinastía política, este moderado y populista se describe a sí mismo como un hombre de consensos.
Promete cambiar el sistema y a la vez no afectar a nadie. Y en sus mítines reparte lemas para todos: del conservador “Dios, familia, patria” al guevarista “hasta la victoria siempre”.
Paz venció en el balotaje al expresidente de derecha Jorge Quiroga, con el 54,5% de los votos, según los resultados oficiales preliminares a más del 97%.
Ahora pondrá fin a 20 años de gobiernos socialistas iniciados por Evo Morales.