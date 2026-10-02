Dejaron a RTVC “en la ruina”: Gobierno denuncia que faltan $148.000 millones en el sistema de medios públicos

El gobierno de Abelardo de la Espriella presentó un balance del sistema de medios públicos RTVC y realizó una grave denuncia alertando que la administración de Gustavo Petro dejó a la entidad “en una quiebra operativa”. A través de su vocero oficial, la actual administración denunció que esa infraestructura de antenas, repetidores, estaciones, energía que conforman Señal Colombia y Radiónica está al borde de un apagón por la “forma irresponsable en la que Holman Morris y la administración de Gustavo Petro manejaron la plata de todos los colombianos”. La anterior administración proyectó 460.654 millones de pesos como ingresos en el 2026; sin embargo, para el cierre del 31 de agosto se recaudó 312.263 millones de pesos. Pese a que había un faltante de 148.391 millones de pesos, se comprometieron 356.566 millones de pesos. Es decir, 44.300 millones más de lo que realmente se tenía.

¿Cuánto dinero falta en RTVC?

Según lo informado por el vocero Miller Soto, hace falta para el funcionamiento de la entidad 148.000 millones de pesos, teniendo en cuenta que hay compromisos por encima de lo recaudado, como conciertos y eventos sin respaldo, además de estaciones de radio que necesitan cumplir con los pagos de arriendo y servicios públicos. Lea también: RTVC dice que está “sin un peso”: gobierno Petro habría comprometido plata en conciertos y otros eventos “Se fueron y dejaron la olla raspada”, fue lo que aseguró Soto, agregando que una planeación financiera deficiente se trasladó a la nueva administración, que deberá priorizar algunas obligaciones sin fuente cierta de financiación.

Justamente frente a los compromisos de la nueva gerencia, Soto confirmó que la nueva directiva encabezada por Ángela María Mora priorizará los pagos de nómina, seguridad social y la continuidad de la señal. También se enfocará en la depuración de obligaciones, y una revisión integral en la ejecución de esas medidas.

Desde RTVC se le pedirá al Ministerio de las TIC, al Fondo Único y al Ministerio de Hacienda una ruta de desembolsos, una solución transitoria de caja y un plan hasta el cierre de la vigencia. “¿Quién paga ese desastre si se apaga? El que no tiene una plataforma de streaming para divertirse, el que no tiene datos, el pueblo que depende de la señal abierta, las voces regionales, el pluralismo que la Constitución manda a cuidar, el derecho a informar y a ser informada”, sostuvo el actual gobierno sobre un posible apagón en el sistema de medios públicos. Siga leyendo | RTVC y revista Raya deberán retractarse de señalamiento contra La Silla Vacía por proyecto Júpiter: “se tergiversó la información” Preguntas y respuestas