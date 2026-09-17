“Verlo en directo es diferente a verlo por televisión, su calidad está intacta”: Lucas González sobre James

Atlético Nacional consiguió una nueva victoria como visitante al imponerse 3-2 sobre Inter de Bogotá en El Campín. El equipo verdolaga tuvo que remontar el marcador y terminó llevándose tres puntos que Lucas González valoró especialmente por la manera en que sus dirigidos afrontaron el compromiso.

El técnico destacó, sobre todo, la valentía de sus jugadores para reaccionar después de comenzar perdiendo un partido en el que, según el análisis realizado por su cuerpo técnico, Nacional había generado mucho más que su rival. González explicó que Inter apenas tuvo cuatro toques en el área verdolaga, mientras que Nacional llegó a 22 en la zona ofensiva del conjunto bogotano.

“Rescatar principalmente la valentía, el esfuerzo de los chicos”, señaló el entrenador, quien también resaltó las ganas del equipo de buscar el triunfo hasta el último minuto. Sin embargo, no ocultó su inconformidad con algunos aspectos del juego después de la remontada.

Para González, una vez Nacional pasó a ganar 2-1, el equipo debió tener mayor control de la pelota. “Cuando eres capaz de remontar y te pones 1-2, teníamos que darle más control al juego y el partido se volvió de ida y vuelta y no me gustan los partidos así”, explicó.

El entrenador considera que esa situación pudo poner en riesgo el resultado, pues Nacional tenía posibilidades de marcar el tercer gol, pero también le permitió al rival encontrar espacios para buscar el empate.

“La identidad la estamos construyendo”

González también se refirió al rendimiento que Nacional viene mostrando como visitante. Aunque el equipo ha conseguido buenos resultados fuera de Medellín, el técnico aclaró que todavía no considera que la identidad futbolística esté completamente consolidada.

“La identidad la estamos construyendo”, manifestó. Para el entrenador, todavía existen numerosos aspectos del juego por corregir, pero hay una característica que considera fundamental y que ha intentado inculcar desde su llegada: la valentía.

“Esta camiseta pesa mucho, no es para todo el mundo, pero el que se la pone tiene que asumir la responsabilidad de salir a ganar en cualquier estadio en donde estemos”, afirmó.

El técnico también reconoció que Nacional debe mejorar en el control de los partidos. Ante Inter, especialmente después de remontar, consideró que el equipo aceleró demasiado el juego y terminó generando un partido abierto que, desde su perspectiva, era innecesario.

“Me hubiera gustado que hubiéramos tenido nosotros mucho más control del balón, no prestarle el balón al equipo contrario”, explicó.