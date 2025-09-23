Declararon culpable al hombre que intentó matar a Trump en su campo de golf; tras el veredicto, intentó apuñalarse con un bolígrafo

Un jurado estadounidense declaró culpable este martes de intento de asesinato a Ryan Routh, el hombre que intentó disparar al ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su campo de golf de West Palm Beach, en el estado de Florida.

Routh, que intentó apuñalarse en el cuello con un bolígrafo tras escuchar el veredicto, ha sido declarado culpable también por agredir a un agente y por otros tres cargos relacionados con armas de fuego. Se enfrenta ahora a una posible cadena perpetua.

Lea también: El hombre acusado de intentar asesinar a Trump se declaró no culpable de todos los cargos, ¿qué le espera?

El hombre de 59 años, residente de Hawái, se declaró inocente de todos los cargos y no contaba con representante legal durante el juicio. El jurado estuvo deliberando su decisión cerca de tres horas, según recogió la cadena NBC News.

“El veredicto de culpabilidad de hoy contra Ryan Routh, el presunto asesino de Trump, ilustra el compromiso del Departamento de Justicia de castigar a quienes participan en la violencia política”, aseguró la fiscal general, Pam Bondi, en un comunicado.