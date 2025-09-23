x

Declararon culpable al hombre que intentó matar a Trump en su campo de golf; tras el veredicto, intentó apuñalarse con un bolígrafo

Ryan Routh también fue procesado por tenencia ilegal de armas debido a sus antecedentes penales, posesión de un arma con el número de serie borrado, tenencia de armas de fuego con el fin de cometer un delito violento y agresión a un agente federal.

    Ryan Routh fue hallado culpable de intentar asesinar a Donald Trump en un campo de golf en Florida. FOTO: AFP
Europa Press
hace 35 minutos
bookmark

Un jurado estadounidense declaró culpable este martes de intento de asesinato a Ryan Routh, el hombre que intentó disparar al ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su campo de golf de West Palm Beach, en el estado de Florida.

Routh, que intentó apuñalarse en el cuello con un bolígrafo tras escuchar el veredicto, ha sido declarado culpable también por agredir a un agente y por otros tres cargos relacionados con armas de fuego. Se enfrenta ahora a una posible cadena perpetua.

Lea también: El hombre acusado de intentar asesinar a Trump se declaró no culpable de todos los cargos, ¿qué le espera?

El hombre de 59 años, residente de Hawái, se declaró inocente de todos los cargos y no contaba con representante legal durante el juicio. El jurado estuvo deliberando su decisión cerca de tres horas, según recogió la cadena NBC News.

“El veredicto de culpabilidad de hoy contra Ryan Routh, el presunto asesino de Trump, ilustra el compromiso del Departamento de Justicia de castigar a quienes participan en la violencia política”, aseguró la fiscal general, Pam Bondi, en un comunicado.

Bomdi añadió que el intento de asesinato no fue solo un ataque contra Trump, “sino una afrenta” a la nación. La fiscal también trasladó su agradecimiento a todo el equipo que participó en el juicio y a las fuerzas de seguridad que protegieron al entonces candidato presidencial republicano.

Entérese: Sospechoso que merodeó armado cerca del campo de golf de Donald Trump fue inculpado por intento de asesinato

Por su parte, Trump señaló ue el veredicto representa un “momento crucial para la Justicia en Estados Unidos”. “Era un hombre malvado con malas intenciones”, dijo en un mensaje publicado en Truth Social en el que felicitó a Bondi y al Departamento de Justicia por el juicio, que “se ha llevado a cabo con meticulosidad”.

La jueza de distrito Aileen Cannon, designada por Trump, ha estado a cargo del caso. El magnate estaba jugando al golf cuando un agente del Servicio Secreto que realizaba un control de seguridad del perímetro vio entre la maleza el rostro del sospechoso y el cañón de un rifle que le apuntaba directamente. Tras disparar varias veces con su arma reglamentaria, comunicó la amenaza a sus superiores.

Rayan Routh se había intentado apuñalar con un bolígrafo tras conocer su veredicto

Las fuerzas de seguridad estadounidenses detuvieron el vehículo de Routh a 45 minutos de distancia después de que huyese del lugar y fuese visto por testigos. Los investigadores encontraron un rifle cargado con once balas, una cámara digital y placas blindadas capaces de resistir disparos de armas de fuego.

El suceso se produjo después de que Trump sobreviviera a otro intento de asesinato durante un mitin de campaña en Butler, localidad ubicada en Pensilvania en el que resultó herido en la oreja, si bien el atacante murió tiroteado por las fuerzas de seguridad.

Con información de AFP*

Siga leyendo: Sospechoso de asesinato contra Donald Trump “no disparó”: concluyó el Servicio Secreto

