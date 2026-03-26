Ola de reclamos a Petro por decir que el que compre vivienda hoy es un “pendejo” y frenar Mi Casa Ya

El presidente Gustavo Petro volvió a encender el debate sobre el acceso a vivienda en Colombia tras lanzar una polémica frase en medio de un Consejo de Ministros: “pendejo el que compre una casa hoy”. La declaración, por supuesto, no pasó desapercibida, por lo que provocó reacciones inmediatas del sector constructor, líderes políticos y analistas.
El pronunciamiento se dio en un contexto en el que el mandatario le pidió a la ministra de Vivienda acelerar la construcción de nuevas unidades, incluso planteando el uso del batallón de ingenieros del Ejército. “¿Para qué sirve el batallón de ingenieros si no es para hacer viviendas? Nada que salimos de Camacol y Camacol... pidiendo subsidios”, afirmó.
Estas declaraciones llegaron en un momento en que las cifras del sector evidencian un deterioro en el acceso a vivienda, afectando a los hogares más vulnerables. Según Camacol y Coordenada Urbana, los desistimientos pasaron de 79.401 en el gobierno de Iván Duque a 134.730 en la actual administración, un aumento cercano al 70%.
El impacto es mayor en la vivienda de interés social (VIS), donde los desistimientos más que se duplicaron: de 44.397 a 102.356 unidades (+130,6%). La tendencia se ha intensificado desde finales de 2024, en medio de la incertidumbre por cambios y la suspensión de Mi Casa Ya, principal herramienta de acceso para los hogares de menores ingresos.
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