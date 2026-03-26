De la tragedia del avión Hércules al borde de un apagón: Puerto Leguízamo está en riesgo de quedarse sin luz

Puerto Leguízamo, municipio del Putumayo donde ocurrió la tragedia del avión Hércules el pasado fin de semana, ahora enfrenta una crítica situación energética por la escasez del diésel que necesita para operar sus plantas generadoras. La situación era tan grave que la Gobernación alertó que esa población pudo sufrir un apagón este jueves. John Gabriel Molina, gobernador de Putumayo, advirtió en entrevista con Blu Radio que la continuidad del servicio eléctrico está en riesgo debido a la falta de combustible.

La cuestión es que ese municipio no está conectado al Sistema Interconectado Nacional, por lo que depende completamente de generación local basada en diésel. Le puede gustar: Denuncian “apagón prolongado” en Puerto Carreño que afecta a más de 30.000 personas Este modelo implica una alta vulnerabilidad, ya que se requieren cerca de 3.500 galones diarios de Acpm para mantener el suministro de energía. Sin embargo, la falta de abastecimiento ha dejado al municipio prácticamente sin reservas, elevando el riesgo de interrupciones.

¿Qué provocó la escasez de combustible en Puerto Leguízamo?

El problema tiene su origen en las dificultades logísticas para transportar el diésel hasta la zona. El bajo nivel del río Putumayo ha impedido la navegación de las embarcaciones que normalmente abastecen al municipio. Esta situación no es nueva. Puerto Leguízamo ha enfrentado episodios similares en el pasado debido a su alta dependencia del transporte fluvial. Cuando se presentan sequías o bloqueos, el suministro de combustible se interrumpe, afectando tanto la generación de energía como el abastecimiento general de la población.

Gobierno gestiona puente aéreo para evitar el apagón

Tras la alerta, el Ministerio de Minas y Energía desplegó un operativo para garantizar el suministro de combustible y evitar un apagón en el municipio. Como medida inmediata, se activó un puente aéreo entre Puerto Asís y Puerto Leguízamo. En el primer vuelo se transportaron cerca de 1.400 galones de ACPM, y durante la jornada se proyecta realizar hasta cuatro trayectos para movilizar aproximadamente 6.000 galones. La operación continuará en los próximos días hasta completar cerca de 20.000 galones.

El transporte aéreo de combustible busca evitar un apagón en Puerto Leguízamo ante la falta de diésel. FOTO MINISTERIO DE ENERGÍA

Adicionalmente, el Ministerio autorizó la compra de otros 10.000 galones para reforzar la atención de la emergencia y asegurar la continuidad del servicio. Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, Gobierno nacional, afirmó que el Ejecutivo activó toda su capacidad logística para evitar que la población se quede sin energía, destacando que el puente aéreo es una solución inmediata para garantizar el abastecimiento.

¿Cuánto tiempo está asegurado el servicio de energía?