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De la tragedia del avión Hércules al borde de un apagón: Puerto Leguízamo está en riesgo de quedarse sin luz

Puerto Leguízamo enfrenta riesgo de apagón por falta de diésel, con consumo de 3.500 galones diarios, mientras Gobierno activa puente aéreo para garantizar suministro.

  • El bajo nivel del río Putumayo impide el transporte fluvial, principal vía de abastecimiento del municipio. foto Colprensa.
    El bajo nivel del río Putumayo impide el transporte fluvial, principal vía de abastecimiento del municipio. foto Colprensa.
  • El transporte aéreo de combustible busca evitar un apagón en Puerto Leguízamo ante la falta de diésel. FOTO MINISTERIO DE ENERGÍA
    El transporte aéreo de combustible busca evitar un apagón en Puerto Leguízamo ante la falta de diésel. FOTO MINISTERIO DE ENERGÍA
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 4 horas
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Puerto Leguízamo, municipio del Putumayo donde ocurrió la tragedia del avión Hércules el pasado fin de semana, ahora enfrenta una crítica situación energética por la escasez del diésel que necesita para operar sus plantas generadoras. La situación era tan grave que la Gobernación alertó que esa población pudo sufrir un apagón este jueves.

John Gabriel Molina, gobernador de Putumayo, advirtió en entrevista con Blu Radio que la continuidad del servicio eléctrico está en riesgo debido a la falta de combustible.

La cuestión es que ese municipio no está conectado al Sistema Interconectado Nacional, por lo que depende completamente de generación local basada en diésel.

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Este modelo implica una alta vulnerabilidad, ya que se requieren cerca de 3.500 galones diarios de Acpm para mantener el suministro de energía. Sin embargo, la falta de abastecimiento ha dejado al municipio prácticamente sin reservas, elevando el riesgo de interrupciones.

¿Qué provocó la escasez de combustible en Puerto Leguízamo?

El problema tiene su origen en las dificultades logísticas para transportar el diésel hasta la zona. El bajo nivel del río Putumayo ha impedido la navegación de las embarcaciones que normalmente abastecen al municipio.

Esta situación no es nueva. Puerto Leguízamo ha enfrentado episodios similares en el pasado debido a su alta dependencia del transporte fluvial. Cuando se presentan sequías o bloqueos, el suministro de combustible se interrumpe, afectando tanto la generación de energía como el abastecimiento general de la población.

Gobierno gestiona puente aéreo para evitar el apagón

Tras la alerta, el Ministerio de Minas y Energía desplegó un operativo para garantizar el suministro de combustible y evitar un apagón en el municipio.

Como medida inmediata, se activó un puente aéreo entre Puerto Asís y Puerto Leguízamo. En el primer vuelo se transportaron cerca de 1.400 galones de ACPM, y durante la jornada se proyecta realizar hasta cuatro trayectos para movilizar aproximadamente 6.000 galones. La operación continuará en los próximos días hasta completar cerca de 20.000 galones.

El transporte aéreo de combustible busca evitar un apagón en Puerto Leguízamo ante la falta de diésel. FOTO MINISTERIO DE ENERGÍA
El transporte aéreo de combustible busca evitar un apagón en Puerto Leguízamo ante la falta de diésel. FOTO MINISTERIO DE ENERGÍA

Adicionalmente, el Ministerio autorizó la compra de otros 10.000 galones para reforzar la atención de la emergencia y asegurar la continuidad del servicio.

Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, Gobierno nacional, afirmó que el Ejecutivo activó toda su capacidad logística para evitar que la población se quede sin energía, destacando que el puente aéreo es una solución inmediata para garantizar el abastecimiento.

¿Cuánto tiempo está asegurado el servicio de energía?

Las medidas adoptadas permitirán asegurar el suministro de combustible por al menos 10 días adicionales, considerando un consumo promedio cercano a 3.000 galones diarios.

En paralelo, el Gobierno avanza en la movilización de cerca de 100.000 galones adicionales que permanecen en Puerto Asís, a la espera de condiciones favorables en el río Putumayo para su transporte por vía fluvial.

El ministro Palma señaló que se trabaja en soluciones de corto, mediano y largo plazo, y que con la llegada de la temporada de lluvias se espera restablecer el transporte por río y garantizar un suministro más estable y de mayor volumen.

El Gobierno nacional reiteró su compromiso con las comunidades del Putumayo y aseguró que continuará articulando acciones con autoridades locales para garantizar un servicio de energía continuo y confiable.

Entérese: Cuba restablece la energía tras su sexto apagón nacional y casi 30 horas sin luz

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