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¿Cuánto subirá el salario mínimo en 2027? Así fue la primera reunión entre empresarios y sindicatos

Este año será la primera concertación del salario mínimo en la que participará el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Aquí todos los detalles.

  • El 9 de octubre, el Gobierno revisará nuevas reglas laborales con empresarios y sindicatos FOTO MINTRABAJO
    El 9 de octubre, el Gobierno revisará nuevas reglas laborales con empresarios y sindicatos FOTO MINTRABAJO
  • La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, presidió la primera sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.
    La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, presidió la primera sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 23 minutos
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Rueda el último trimestre del año y toma fuerza el debate del aumento del salario mínimo para los trabajadores en Colombia. El pulso este año será diferente: es la primera negociación en la que participará el Gobierno de Abelardo de la Espriella y sentará la posición que tendrá esta administración en los próximos cuatro años. Eso luego de cuatro años del gobierno Petro y donde el pulso estuvo más cercano a la propuesta de las centrales obreras y con mayor distancia de los gremios empresariales.

Este viernes, 2 de octubre, arrancaron los primeros acercamientos. El Gobierno, empresarios y representantes de los trabajadores acordaron avanzar en una mesa técnica y jurídica para revisar disposiciones y regulaciones laborales que generan inquietudes entre los distintos sectores.

El acuerdo se produjo durante la primera sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (CPCPSL) de esta administración, presidida por Natalia López Fuentes, ministra del Trabajo, quien encabezó el encuentro.

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De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Trabajo, la reunión se desarrolló bajo la premisa de “escuchar antes de decidir”, con el propósito de conocer las posiciones, preocupaciones y propuestas de los diferentes actores antes de avanzar en decisiones relacionadas con los asuntos normativos que actualmente están en revisión.

Natalia López, ministra del Trabajo, dijo que el diálogo entre los sectores no implica que todos compartan las mismas posiciones, sino que busca construir acuerdos a partir de las diferencias.

“El diálogo no significa pensar igual; significa escucharnos, concertar y construir sobre nuestras diferencias. Queremos decisiones con sustento técnico y jurídico, escuchando a todos los sectores”, señaló la funcionaria.

López Fuentes agregó que una economía que crece, genera oportunidades y reduce la informalidad requiere confianza y reglas claras. Según indicó, ese es el tipo de diálogo que el Ministerio busca fortalecer desde la “Patria Milagro”.

La primeras discusiones

La agenda incluyó diferentes asuntos relacionados con el mercado laboral y las relaciones entre trabajadores y empleadores. Entre ellos estuvieron los temas referentes a periodistas y comunicadores sociales, la inspección laboral y las plataformas digitales.

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También se abordaron asuntos relacionados con el trabajo doméstico remunerado, el acoso, la violencia y la discriminación, además de la negociación colectiva y los pactos colectivos.

La discusión incluyó igualmente la tercerización y la intermediación laboral, dos de los asuntos que quedaron dentro del análisis que continuará en la mesa técnica y jurídica.

Participantes en la negociación del salario mínimo

En el encuentro participaron representantes de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Asobancaria, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Acopi, Fenalco y el Consejo Gremial Nacional.

Por parte de los trabajadores estuvieron representantes de las centrales sindicales CGT, CTC y CUT, además de las confederaciones de pensionados CPC y CDP.

Por el MinTrabajo participaron las viceministras Elianne Forero y Juliana Morad, así como Carlos Adolfo Prieto, secretario técnico de la Comisión.

La participación de estos sectores hizo parte del escenario de concertación planteado por el Ministerio para recoger observaciones sobre las disposiciones laborales que están bajo revisión.

¿Cuál es el próximo paso para revisar las normas laborales?

Como parte de la ruta definida durante la reunión, los diferentes sectores podrán presentar sus comentarios y observaciones hasta el 9 de octubre.

La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, presidió la primera sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.
La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, presidió la primera sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

Estos aportes serán estudiados posteriormente dentro de la mesa técnica y jurídica, que tendrá como objetivo analizar las inquietudes y propuestas planteadas durante el proceso de concertación.

La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales volverá a reunirse el 13 de octubre. En esa sesión continuará el diálogo entre los sectores y avanzará el análisis de las disposiciones que se encuentran en discusión.

¿Qué busca cambiar el Ministerio del Trabajo con esta agenda?

Además de la revisión de las normas laborales, el Ministerio propuso consolidar una agenda permanente para la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

La intención es que este espacio institucional trascienda la discusión anual del salario mínimo y tenga una participación más amplia en los principales asuntos laborales y sociales del país.

Con esta propuesta, el Ministerio busca fortalecer la Comisión como escenario permanente de concertación entre Gobierno, empleadores y trabajadores, más allá de las conversaciones relacionadas exclusivamente con el salario mínimo.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Hasta cuándo pueden empresarios y trabajadores presentar comentarios sobre las normas laborales en revisión?
Los sectores podrán presentar sus comentarios y observaciones hasta el 9 de octubre. Estos aportes serán analizados posteriormente en la mesa técnica y jurídica acordada por la Comisión.
¿Quiénes participan en la negociación del salario mínimo para 2027?
En la Comisión participan representantes del Gobierno Nacional, organizaciones empresariales, centrales sindicales y confederaciones de pensionados. En esta sesión estuvieron representantes de la ANDI, Asobancaria, SAC, Acopi, Fenalco, Consejo Gremial Nacional, CGT, CTC, CUT, CPC y CDP.
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