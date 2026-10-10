De la Espriella y MinTrabajo aclaran rumores sobre salario mínimo: no habrá reducción

El Gobierno de De la Espriella, por medio de la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, desmintió categóricamente las versiones que aseguraban una supuesta reducción del salario mínimo legal vigente para el año 2026.

A través de un comunicado, MinTrabajo envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía al confirmar que el ingreso básico se mantiene sin alteraciones y que ningún empleado deberá reintegrar dinero por cuenta de las demandas judiciales en trámite.

La cartera precisó que el salario mínimo mensual en Colombia para 2026 continúa fijado en $1.750.905, al cual se suma el auxilio de transporte de $249.095, alcanzando un ingreso mensual total de $2.000.000 para quienes devengan el mínimo y tienen derecho a dicho auxilio.

“Desde el Gobierno Nacional no se ha ordenado su reducción y ningún trabajador debe devolver un solo peso de los salarios que ya recibió”, mencionó la ministra López, enfatizando que los empleadores deben seguir pagando la totalidad de estos valores y aclaró que las nóminas canceladas en los meses anteriores corresponden legítimamente al esfuerzo de los trabajadores.

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El Gobierno le dio respuesta a la incertidumbre surgida en la ciudadanía a raíz del avance del trámite judicial en el Consejo de Estado, tribunal que estudia las demandas interpuestas por gremios como la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) contra el decreto dictado a finales de 2025, el cual estableció un incremento de aproximadamente el 23 %.

El Ejecutivo remarcó que la mera existencia de una demanda o revisión judicial no invalida el decreto actual ni permite a las empresas desconocer la tarifa legal o pedir reembolsos.