¿Tiene saldo a favor en la Dian? Este es el plazo para reclamarlo y cómo pedir que le devuelvan la plata

Tener un saldo a favor en la declaración de renta significa que, al hacer las cuentas del impuesto, usted como contribuyente terminó pagando o le retuvieron más dinero del que finalmente debía. Aunque es importante que tenga en cuenta que ese monto no llega de manera automática a la cuenta bancaria, sino que para recuperar los recursos es necesario solicitar la devolución ante la Dian o pedir que sean utilizados para cubrir otras obligaciones tributarias.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) establece que la solicitud de devolución o compensación de un saldo a favor en el impuesto de renta puede presentarse hasta dos años después del vencimiento del plazo para declarar, siempre que ese saldo no haya sido utilizado previamente.
Si se trata de una liquidación oficial, el término se cuenta desde la fecha en que esta quede ejecutoriada.
Por eso, tener un saldo a favor no significa que el contribuyente tenga dos años desde el momento en que presentó la declaración. El plazo se determina tomando como referencia la fecha de vencimiento del término para declarar.
La Dian también contempla reglas especiales para declaraciones que tengan beneficio de auditoría, caso en el cual se aplica el término previsto para la firmeza de la declaración.
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