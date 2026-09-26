“Se está cerrando la puerta a una burla a las víctimas”: Miller Soto sobre el final de la gestoría de paz de Mancuso

El Gobierno Nacional retiró formalmente el papel de gestor de paz a Salvatore Mancuso, mediante la Resolución 429 de 2026, firmada por el presidente Abelardo de la Espriella. La decisión fue informada por Miller Soto, portavoz del mandatario.
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“Este gobierno ha dicho que cualquier proceso de sometimiento o desmovilización tendrá que pasar por la ley, por las instituciones y por las autoridades competentes. Colombia lo sabe. Las víctimas tienen que estar en el centro de este tipo de procesos”, afirmó el funcionario.
La medida se produjo después de que la Sección Primera del Consejo de Estado suspendiera provisionalmente, en agosto, la Resolución 244 de 2023, mediante la cual el entonces presidente Gustavo Petro había designado gestor de paz a Mancuso.