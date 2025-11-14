Mancuso se retracta y dice que no le consta que Álvaro Uribe tenga nexos con un crimen cometido por las AUC

El excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, hoy convertido en gestor de paz del Gobierno Petro, modificó ante la justicia su postura frente a Álvaro Uribe. En una audiencia de conciliación afirmó que no le consta la participación del exmandatario en el asesinato del exalcalde de El Roble, Edualdo Díaz caso en el que previamente lo había mencionado.

El cambio de versión, se dio luego de que Uribe Vélez radicara una querella por injuria y calumnia, argumentando que Mancuso lo había vinculado sin evidencias a acciones criminales de los paramilitares.

En ese contexto, y tras ser citados a una primera audiencia, Mancuso expresó su disposición a conciliar y a ofrecer disculpas por haber mencionado al exmandatario en ese caso sin contar con pruebas que lo respaldaran.

“En consecuencia, manifiesto que no me consta que el doctor Álvaro Uribe Vélez hubiera participado en la lamentable acción criminal perpetrada por las AUC que acabó con la vida del señor Eudaldo León Díaz, exalcalde del municipio del Roble”, dijo Mancuso en su propuesta de conciliación.

Una vez recibida la propuesta del excriminal, la Fiscalía programó para el 4 de diciembre la diligencia en la que los abogados del expresidente Álvaro Uribe evaluarán si las disculpas reparan los posibles daños ocasionados.

En su escrito, Mancuso afirmó que continuará colaborando con la justicia dentro de los límites establecidos por la ley y reiteró que no posee evidencia de que Uribe Vélez haya tenido participación directa o indirecta en los hechos criminales que motivaron la querella en su contra. “Mantengo mi obligación de contribuir a la verdad judicial dentro del marco legal, y confirmo que no me consta ninguna implicación del expresidente en los hechos objeto de esta querella”, señaló el exparamilitar.