“Llegó la hora de legislar; en mi Gobierno, los niños son sagrados”: Abelardo defiende a activista arrestado, ¿quién es?

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció contra la captura de Samuel Adrián, un activista y documentalista mexicano. Dirigió el documental “Colombia: fábrica de niños trans”, exponiendo tratamientos de transición de género en menores del país. Un juzgado de Cali le ordenó retirar el material de internet, que hoy cuenta con más de 3,4 millones de visualizaciones solamente en YouTube, pero no lo hizo. Por eso, tenía una orden de arresto pendiente por desacato, así que a su entrada al país esta se hizo efectiva y deberá estar preso diez días. El presidente Abelardo de la Espriella, congresistas y activistas conservadores se pronunciaron al respecto.

El llamado del presidente De la Espriella al Congreso para legislar sobre tratamientos en menores

De la Espriella hizo un llamado al Congreso para abordar el tema de fondo. “El caso de Samuel Adrián, quien hoy empieza 10 días de privación de libertad tras denunciar tratamientos hormonales para el mal llamado cambio de sexo en menores y advertir sobre sus posibles consecuencias irreversibles, debe abrir un debate nacional. Hago un llamado al Congreso: llegó la hora de legislar sobre los límites y prohibiciones de estos procedimientos en menores”, escribió el primer mandatario en su cuenta de X. “La interpretación del libre desarrollo de la personalidad y la autonomía progresiva ha dejado vacíos que deben ser resueltos legislativamente, siempre bajo el principio constitucional de prevalencia de los derechos de los niños”, agregó. Finalmente, se refirió al rol de la rama judicial. “No podemos seguir dejando estas decisiones únicamente en manos de tutelas, protocolos administrativos y criterios jurisprudenciales”. Le puede interesar: “Una cosa es el control judicial, otra sustituir al Gobierno”: De La Espriella sobre fallos contra bombardeos y fumigaciones

Reacciones de la senadora Sara Castellanos y el politólogo Agustín Laje

La senadora Sara Castellanos escribió algo similar. “Arrestar a Samuel Adrián no va a cerrar esta discusión. La va a hacer más grande. Colombia tiene que debatir qué límites deben existir frente a intervenciones hormonales y quirúrgicas en menores. Nosotros ya dimos el paso: radicamos la Ley Laura. ¡A los niños se les respeta!”, sentenció. Agustín Laje, politólogo e influenciador de derecha, quien ha apoyado a De la Espriella desde que lanzó su candidatura presidencial, también se pronunció. “Samuel Adrián acaba de llegar a Colombia y se lo llevaron preso. La justicia colombiana, durante tiempos de Petro, había ordenado su arresto después de que se negara a silenciar las denuncias de su documental ‘Colombia: Fábrica de Niños Trans’, que expuso lo que ocurría con menores en clínicas colombianas. Samuel vino a Colombia a defender a los niños. Hoy está preso”. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas frecuentes