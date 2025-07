Samuel Torres trae todo el poder de la percusión latina a la música sinfónica

“Este proyecto fue idea del maestro Ricardo Jaramillo, que es el director de la Nueva Filarmonía. El fue profesor mío y me conoce desde que tengo 13 años, y un día por allá en 2010 me dijo, Samuel, soy director titular de la Filarmónica de Bogotá y puedo programar lo que usted siempre quiso hacer, el concierto de congas y orquesta, y yo dije buenísimo, y escribí esa primera obra que se llama Ciudad Oculta.

“Mi relación con la música que se hacía en esa época en Nueva York fue muy familiar porque Edy venía y traía los pianos Fender Rhodes, los discos, había una colección increíble de Tito Puente, de Barreto, cosas de Latin jazz que Edy había grabado con Mongo Santamaría, con Gato Barbieri, yo crecí con eso. Es como si musicalmente hubiera crecido en Nueva York.

Cuando mis abuelos se murieron, tuve la vida de un niño normal bogotano en un colegio católico, donde la música era considerada un pecado. A los 12 o 13 años me sentía muy perdido, como todos en esa edad y empecé a sacar los discos de la colección y me enamoré, encontré el disco de Ray Barreto donde toca mi tío, que se llama Indestructible, que tiene la carátula de Superman y ahí quedé, dije no podré volar como Superman, pero puedo tocar congas. Me volví fan, un obsesivo total. Pero en el colegio pocos sabían de la música y que yo tocaba en bares desde que era menor de edad, me hubieran echado”.