Frisby desmiente a Frisby España: “Defensa de nuestra marca sigue vigente”

Luego de que Charles Dupont, representante legal de Frisby España asegurara que la empresa que representa logró imponerse en la disputa legal contra Frisby Colombia por el uso de la marca en Europa, la cadena de restaurantes colombiana desmintió las afirmaciones del portavoz de su contraparte confirmando que el proceso de defensa “sigue vigente”. En un comunicado, Frisby Colombia explicó que si bien este viernes, 27 de marzo, fueron notificados de la revocatoria de las medidas cautelares que previamente habían sido otorgadas a nuestro favor por el Juzgado de los Mercantil No. 2 de Alicante, “el proceso legal principal aún no ha culminado”.

La empresa indicó que la revocatoria de esta medidas “corresponde únicamente a una de la múltiples actuaciones en curso dentro del proceso de naturaleza administrativa y judicial” las cuales no han concluido y que, a su juicio, “serán los que determinen el resultado final”. Frisby Colombia reiteró que su marca se mantiene vigente en España y la Unión Europea, por lo que “cualquier afirmación sobre un cierre definitivo del proceso o de la perdida de nuestra marca no corresponde a la realidad”. Siga leyendo: Frisby España busca que Frisby Colombia le pague por ganancias tras exposición mediática “Ratificamos nuestro compromiso con la defensa activa de nuestros derechos de autor, derechos marcarios y de propiedad intelectual, actuando siempre con la ética y la transparencia que han caracterizado nuestra trayectoria durante 48 años”, agregó la cadena.

El litigio sobre el uso de la marca Frisby en España está por completar un año. FOTO: Julio César Herrera

La versión de Frisby España, que ahora reclamaría una indemnización

En diálogo con 6AM W de Caracol Radio, Dupont sostuvo que Frisby España aseguró que había logrado imponerse en la larga disputa legal, lo que le permitirá usar la marca en el continente europeo luego de un fallo que, según él, se sustenta en un principio básico del derecho marcario, que no se puede infringir una marca que no existe en ese mercado. “Frisby Colombia intentó alegar que su marca era notoria en España, basándose en estadísticas de colombianos, pero debe ser en el público en general”, afirmó.