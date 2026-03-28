Se conoce video de ataque sicarial en Medellín que dejó dos muertos

Una cámara de seguridad captó el ataque sicarial ocurrido el pasado jueves en el noroccidente de Medellín y dejó un saldo de dos personas muertas y cuatro capturadas.

En las imágenes, que son materia de investigación por parte de las autoridades, logra verse el momento en el que dos hombres entraron en motocicleta a un parqueadero del barrio Toscana, en el que ocurrieron los hechos hacia las 3:30 de la tarde del pasado jueves 26 de marzo.

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Mientras huían de sus atacantes, en el video se aprecia cómo las víctimas se caen de su vehículo y segundos después son atacadas con un arma de fuego que portaba uno de los homicidas.