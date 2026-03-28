Iván Cepeda con 37,5%; De la Espriella 20,2% y Paloma Valencia 19,9% le siguen: encuesta de Guarumo y Ecoanalítica

A dos meses de las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, el panorama electoral en Colombia continúa con una estructura de dos velocidades: el liderazgo sólido de Iván Cepeda y una disputa milimétrica por el tiquete hacia el balotaje o segunda vuelta.
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Según la más reciente encuesta de Guarumo y Ecoanalítica, publicada por El Tiempo, Cepeda, del Pacto Histórico, encabeza la intención de voto con un 37,5%, distanciándose de sus perseguidores inmediatos, quienes siguen reduciendo la diferencia en este ítem con respecto al candidato del gobierno actual.
De esta manera, además de seguir acortando la distancia con Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia se encuentran en un escenario de paridad casi que absoluta tras la revelación de los datos de la reciente encuesta.