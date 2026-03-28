Iván Cepeda con 37,5%; De la Espriella 20,2% y Paloma Valencia 19,9% le siguen: encuesta de Guarumo y Ecoanalítica

A dos meses de las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, el panorama electoral en Colombia continúa con una estructura de dos velocidades: el liderazgo sólido de Iván Cepeda y una disputa milimétrica por el tiquete hacia el balotaje o segunda vuelta. Le puede interesar: Uribe respondió sobre posible unión entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, ¿será una realidad? Según la más reciente encuesta de Guarumo y Ecoanalítica, publicada por El Tiempo, Cepeda, del Pacto Histórico, encabeza la intención de voto con un 37,5%, distanciándose de sus perseguidores inmediatos, quienes siguen reduciendo la diferencia en este ítem con respecto al candidato del gobierno actual. De esta manera, además de seguir acortando la distancia con Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia se encuentran en un escenario de paridad casi que absoluta tras la revelación de los datos de la reciente encuesta.

El ascenso de Paloma Valencia y el empate técnico

El dato más disruptivo del sondeo, realizado desde el 19 y hasta el 25 de marzo en 69 municipios, es el crecimiento de la senadora Paloma Valencia. La candidata del Centro Democrático pasó de un 6,9% en enero a un 19,9% en marzo, un salto de 13 puntos que la sitúa a solo 0,3 puntos porcentuales de Abelardo de la Espriella, quien registra un 20,2%.

Esta diferencia mínima configura un empate técnico, considerando el margen de error del 2,2%. Mientras Valencia capitaliza los 3,2 millones de votos obtenidos en la Gran Consulta por Colombia, De la Espriella muestra una ligera tendencia a la baja, descendiendo del 22,6% que ostentaba en febrero a su cifra actual.

Liderazgo y vulnerabilidad de Iván Cepeda

Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico, junto a su fórmula vicepresidencial Aida Quilcué, mantiene el primer lugar con el 37,5%. Víctor Muñoz, cofundador de Guarumo, atribuye este avance —desde el 33,6% en enero— al impulso obtenido por su colectividad en las pasadas elecciones legislativas. No obstante, el estudio revela que la hegemonía de Cepeda se debilita en los escenarios de segunda vuelta. Por primera vez, el candidato no se impondría de forma categórica ante todos sus rivales: - Contra Paloma Valencia: se registra un empate técnico con Cepeda en 43,3% frente al 40% de la senadora. - Contra Abelardo de la Espriella: Cepeda obtendría el 44,9% contra un 36,4%. - Contra Sergio Fajardo: la ventaja es mayor, con un 44,8% frente al 28,4%.

El factor del rechazo y los indecisos

La encuesta introdujo por primera vez la medición de la “resistencia electoral” o fórmulas por las que los ciudadanos “no votarían nunca”. En este apartado, la dupla Cepeda-Quilcué encabeza el rechazo con un 37,2%, seguida por De la Espriella-Restrepo con un 22%. La fórmula de Valencia-Oviedo concentra un 14,7% de rechazo, mientras que Claudia López y Leonardo Huerta alcanzan el 6,2%. En cuanto a la periferia de la tabla, las candidaturas alternativas muestran un estancamiento o retroceso. Sergio Fajardo descendió al 3,9%, Claudia López se sitúa en el 2,3%, seguida por Santiago Botero (1,5%) y Miguel Uribe Londoño (1,3%). Otros diez aspirantes se mantienen por debajo del 1%.

Indecisión y voto en blanco

A medida que se acerca la fecha electoral, el 16,7% de los encuestados manifestó no haber decidido aún su voto. Por su parte, el voto en blanco experimentó un repunte, pasando del 8,6% en febrero al 11% en la medición actual. Estos datos sugieren que, pese al fortalecimiento de los bloques principales, existe un segmento del electorado que aún se mantiene distante de las propuestas vigentes, dejando la definición de la primera vuelta sujeta a la captura de estos apoyos en las semanas restantes.