Presidencia revive polémica: publican hoja de vida de Cielo Rusinque tras fallo del Consejo de Estado

La salida de Cielo Rusinque volvió a sacudir el tablero institucional en Colombia. El pasado 26 de marzo, el presidente Gustavo Petro aceptó su renuncia como superintendente de Industria y Comercio.
Sin embargo, el origen de la crisis se remonta al 19 de marzo, cuando la funcionaria presentó su dimisión el mismo día en que el Consejo de Estado anuló su nombramiento.
La alta corte determinó que Rusinque no cumplía con los requisitos exigidos para el cargo, debido a que sus estudios realizados en Francia no han sido convalidados en el país.
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