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Presidencia revive polémica: publican hoja de vida de Cielo Rusinque tras fallo del Consejo de Estado

Gobierno reaviva polémica en la Superindustria tras salida de Rusinque, publicación de su hoja de vida y dudas sobre quién asumirá el cargo.

  • Cielo Rusinque, quien fue superintendente de Industria y Comercio. FOTO: Colprensa.
    Cielo Rusinque, quien fue superintendente de Industria y Comercio. FOTO: Colprensa.
El Colombiano
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hace 2 horas
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La salida de Cielo Rusinque volvió a sacudir el tablero institucional en Colombia. El pasado 26 de marzo, el presidente Gustavo Petro aceptó su renuncia como superintendente de Industria y Comercio.

Sin embargo, el origen de la crisis se remonta al 19 de marzo, cuando la funcionaria presentó su dimisión el mismo día en que el Consejo de Estado anuló su nombramiento.

La alta corte determinó que Rusinque no cumplía con los requisitos exigidos para el cargo, debido a que sus estudios realizados en Francia no han sido convalidados en el país.

Puede leer: Remezón en la SIC: Cielo Rusinque sale del cargo y Diego Solano asume como nuevo superintendente

Presidencia vuelve a publicar hoja de vida de Rusinque

Pese a esa decisión judicial, la controversia se intensificó en las últimas horas. Desde la Presidencia de la Republica de Colombia se volvió a publicar la hoja de vida de Rusinque para ocupar nuevamente el cargo.

El movimiento ha generado incertidumbre jurídica y política. En la práctica, la publicación abre la puerta a que la exfuncionaria regrese a la Superintendencia de Industria y Comercio, a pesar de que su nombramiento anterior fue anulado por el máximo tribunal de lo contencioso administrativo.

La falta de convalidación de sus estudios en Francia sigue siendo el punto crítico del debate.

Diego Solano quedó como encargado en medio de la incertidumbre

En paralelo, el Gobierno designó como encargado a Diego Andres Solano Osorio, considerado la mano derecha de Rusinque.

Según la Superintendencia, Solano es abogado de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Derecho Comercial y una maestría en Derecho Americano con énfasis en propiedad intelectual y negocios internacionales de la Universidad de Boston.

Su nombramiento buscaba dar continuidad operativa a la entidad mientras se resolvía la situación de fondo.

El caso también tiene un componente político. Rusinque es una de las funcionarias más cercanas al presidente Petro y recientemente lo acompañó en eventos públicos, como la presentación de resultados sobre los impactos de la política económica del Gobierno.

Además: Cielo Rusinque cuestiona fallo del Consejo de Estado que anuló su nombramiento en la SIC

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