Disidencias de las Farc secuestraron, con fusiles y pistolas, a abogada de excombatientes en Cauca; ¿cómo está ella?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) denunció que una abogada de comparecientes de las antiguas Farc, Sandra Mónica Herrera Gaviria, fue víctima de secuestro este 20 de septiembre.
Según informó el tribunal de justicia transicional, los hechos ocurrieron en el sector del cruce de Itaibe, del municipio de Páez (Cauca), mientras la abogada, vinculada a la entidad mediante el convenio institucional con la Fundación Panamericana para el Desarrollo, se dirigía hacia La Plata (Huila).
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