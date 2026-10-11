Video | Santa Fe venció a Fortaleza en dramática tanda de penaltis y completó los cuartos de la Copa

Ya quedaron listos los cruces de cuartos de final de la Copa BetPlay. Más de un mes después de que Nacional y el DIM se clasificaran a esa instancia del torneo, en la que se enfrentarán el próximo miércoles (8:30 pm.) en el Atanasio Girardot, se disputó el partido que completó el cuadro de los 8 mejores equipos del torneo.
El domingo, en el estadio de Mosquera, Cundinamarca, Santa Fe venció a Fortaleza en el último juego de los octavos de final del torneo. La única tribuna del escenario deportivo, intervenido hace un par de años por la Alcaldía de ese municipio para lograr llevar el fútbol profesional a esa zona de la Sabana Occidente de Bogotá, estuvo llena de hinchas del elenco rojo.