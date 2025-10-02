Santa Fe femenino debuta en Copa Libertadores en Argentina; este es el calendario de los equipos colombianos

Este jueves arranca la Copa Libertadores Femenina en Buenos Aires, Argentina, con la participación de Deportivo Cali (campeón) y Santa Fe (subcampeón) de la Liga Femenina de Colombia.

El primer equipo nacional en entrar en acción es el Independiente Santa Fe, a las 6:00 de la tarde, hora de Colombia, ante Always Ready, las leonas no podrán contar con María Camila Reyes, Sara Sofía Martínez, Gabriela Huertas y Micheel Baldallo, por lesión y por ello se reforzaron con las colombianas Liz Katherine Osorio, Juana Ortegón y Ana Milé González, y las venezolanas Leury Basanta e Ysaura Viso.

Santa Fe tiene una fase dura, ya que comparte grupo con Corinthians (Brasil, actual campeón), Always Ready (Bolivia) y por Ecuador, Independiente del Valle.

Los duelos de la Copa Libertadores femenina se podrá ver en el país a través de Win Sport y la plataforma de streaming gratuita Pluto TV. Los duelos se disputarán en los estadios de Banfield con un aforo de 34.000 personas y del estadio de Morón (32.000), ambos ubicados en la periferia de Buenos Aires.