Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

A 300 metros del triunfo: Santiago Buitrago rozó la victoria en la etapa 19 de la Vuelta a España

El colombiano cruzó segundo en la fracción y se consolidó como líder de la montaña.

  • Santiago Buitrago, una de las figuras de la etapa 19 de la Vuelta a España-2026. FOTO AFP
    Santiago Buitrago, una de las figuras de la etapa 19 de la Vuelta a España-2026. FOTO AFP
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 1 hora
bookmark

Santiago Buitrago volvió a quedarse a un paso del triunfo en la Vuelta a España, tras perder ante Eddie Dunbar en los últimos 300 metros.

El colombiano fue protagonista en la exigente etapa 19, disputada sobre 210,8 kilómetros entre Vélez-Málaga y Peñas Blancas, en Estepona, y terminó segundo, a 14 segundos del irlandés del Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team, quien consiguió la victoria con un tiempo de 5 horas y 54 segundos.

Buitrago, corredor del Bahrain Victorious, permaneció durante buena parte de la jornada en la fuga y llegó al ascenso final con opciones reales de disputar el triunfo. A 2,1 kilómetros de la meta lanzó su movimiento en busca del primer puesto, pero Dunbar respondió en las rampas decisivas.

Entérese: Vuelta a España: Brennan celebró por quinta vez y el reloj pone a prueba a Enric Mas

El irlandés consiguió despegar al bogotano cuando faltaban aproximadamente 300 metros para la llegada y sostuvo la ventaja hasta vencer. Buitrago, pese al esfuerzo, tuvo que conformarse nuevamente con el segundo puesto.

La jornada tuvo como escenario final la subida a Peñas Blancas, un puerto de primera categoría de 18,7 kilómetros, con una pendiente media del 6,5 % y llegada a 1.268 metros de altitud. Fue allí donde se definió una de las jornadas más exigentes de esta edición.

Para Buitrago, el resultado representó su segundo puesto de la Vuelta 2026, pues ya había terminado en esa posición en la etapa 14, con llegada en la Sierra de la Pandera, cuando fue superado por el alemán Marco Brenner (Tudor). En Peñas Blancas volvió a demostrar que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

Aunque se le escapó la victoria, Buitrago obtuvo una recompensa importante: consolidó el liderato de la clasificación de la montaña. Después de la jornada, el criollo mantiene el maillot de mejor escalador, una de las grandes posibilidades que le quedan en el cierre de esta ronda.

La clasificación general no sufrió cambios entre los principales aspirantes. Enric Mas (Movistar), Primoz Rogliz (Red Bull) y Felix Gall (Decathlon) cruzaron juntos la meta, en el grupo que llegó a 5.11 de Dunbar.

Harold Tejada (Astana), por su parte, volvió a completar una jornada importante para sus aspiraciones en la general. El huilense terminó en el grupo de los favoritos, a 5.41 del vencedor de la etapa, y continúa instalado décimo de la general, a 10.27. Mas tiene como inmediato perseguidor al esloveno Roglic, a un minuto y 37 segundos.

Lea: Harold Tejada rindió en la crono y subió al décimo lugar de la Vuelta a España

También se destacó Juan Felipe Rodríguez. El cundinamarqués del EF Education-EasyPost cumplió nuevamente una labor de apoyo para el ecuatoriano Richard Carapaz y terminó la jornada en el puesto 32, a 8.18 del ganador. Carapaz es cuarto en la tabla, a 5.17, y Rodríguez se ubica 15°, a 36.18.

Ahora la Vuelta afrontará su última gran batalla en la montaña. La etapa 20 este sábado tendrá 187 kilómetros entre La Calahorra y el Collado del Alguacil y será la última oportunidad para los corredores que todavía pretendan modificar las posiciones de honor.

Siga leyendo: ¿Hacía cuánto un colombiano no lideraba la montaña de la Vuelta a España? Buitrago puso fin a la espera

Allí, Buitrago espera defender el primer lugar de la montaña, en la que suma 78 puntos. Lo persiguen el belga Wout van Aert, del Visma, con 40 unidades, y el noruego Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), que acumula 29. Este sábado habrá 48 puntos en disputa. Desde 2004, con Félix Cárdenas, Colombia no logra el título de dicha modalidad.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuánto le faltó a Santiago Buitrago para ganar la etapa 19 de la Vuelta a España?
Santiago Buitrago perdió la victoria ante Eddie Dunbar cuando faltaban aproximadamente 300 metros para la meta. El colombiano terminó segundo, a 14 segundos del irlandés.
¿Cómo fue el ataque de Santiago Buitrago en la subida a Peñas Blancas?
Buitrago atacó a 2,1 kilómetros de la llegada para intentar ganar la etapa, pero Dunbar logró responder y posteriormente superarlo en las rampas finales.
¿Qué puesto ocupa Santiago Buitrago en la clasificación de la montaña de la Vuelta a España?
Buitrago mantiene el liderato de la clasificación de la montaña con 78 puntos, por delante de Wout van Aert, que suma 40, y Andreas Leknessund, con 29.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos