Elecciones 2026: ya se definieron los tarjetones para Senado y Cámara, ¿cómo quedaron?

A pocos meses de que se realicen las elecciones legislativas en el país, ya la Registraduría estableció cómo se verán ciertas tarjetas electorales. Conózcalas aquí.

  • El registrador Hernán Penagos realizó el encuentro en donde mostró el tarjetón que se utilizará para los comicios. Foto: Registraduría Nacional.
    El registrador Hernán Penagos realizó el encuentro en donde mostró el tarjetón que se utilizará para los comicios. Foto: Registraduría Nacional.
  • Tarjeta electoral para el Senado de la República. Foto: Registraduría.
    Tarjeta electoral para el Senado de la República. Foto: Registraduría.
  • Tarjetón de la Cámara de Representantes por Antioquia. Foto: Registraduría Nacional.
    Tarjetón de la Cámara de Representantes por Antioquia. Foto: Registraduría Nacional.
El Colombiano
El Colombiano
hace 16 minutos
bookmark

La Registraduría Nacional ya definió la ubicación de los logos de partidos, movimientos políticos, coaliciones y grupos significativos de ciudadanos en las tarjetas electorales para las elecciones de Senado de la República y Cámara de Representantes, que se celebrarán el 8 de marzo de 2026.

El sorteo de los tarjetones se llevó a cabo en el Centro de Convenciones en Bogotá y permitió que se estableciera el orden de los logos para el Senado, así como para la Cámara de Representantes por Bogotá y Cundinamarca, además de las circunscripciones especiales indígena, afrodescendiente e internacional.

Previo a la definición del diseño de las tarjetas electorales, la Registraduría realizó un ejercicio de evaluación con ciudadanos entre los 19 y 80 años, con el objetivo de medir la comprensión y facilidad de uso de varias propuestas.

El diseño que se definió fue el que mostró mayor claridad e intuición, lo que, según la entidad, ayudará a reducir errores al momento de marcar el tarjetón.

“El proceso buscó que la tarjeta fuera lo más entendible, organizada e intuitiva posible. Es un diseño que se adapta a las circunstancias actuales, teniendo en cuenta que no incluye fotografías de los candidatos, cuenta con doble columna, reversos de distintos colores y elementos de seguridad en ambas caras”, explicó el registrador nacional, Hernán Penagos.

La ubicación

De acuerdo con el sorteo oficial, los puestos para Senado quedaron establecidos de la siguiente manera: en el primer lugar estará el Partido de La U, seguido por la Coalición Fuerza Ciudadana y el Partido Centro Democrático. En las siguientes posiciones aparecen el Pacto Histórico Senado, el Partido Conservador Colombiano y el Partido Verde Oxígeno.

También figuran Patriotas, Con toda por Colombia, la Coalición Cambio Radical – ALMA, Alianza por Colombia y el movimiento Creemos. El listado se completa con el Movimiento Salvación Nacional, Colombia Segura y Próspera, Ahora Colombia, el Frente Amplio Unitario y, en la posición 16, el Partido Liberal Colombiano.

Tarjeta electoral para el Senado de la República. Foto: Registraduría.
Tarjeta electoral para el Senado de la República. Foto: Registraduría.

En el caso de la Cámara de Representantes por Bogotá, con reverso color café, el primer lugar fue asignado a Ciudadanos Renovemos, seguido por el Partido Liberal Colombiano y una coalición integrada por Cambio Radical, La U, Oxígeno, Colombia Justa Libres, La Liga y ASI, entre otros movimientos.

En cuanto al tarjetón de la Cámara de Representantes por Antioquia, se estableció así: en primer lugar el Pacto Histórico, luego el Frente Amplio Unitario y seguido Ahora Colombia. En cuarto lugar, ALMA, tras este, Coalición Alianza Verde. Luego el Centro Democrático, la coalición Fuerza Ciudadana y el Partido Conservador Colombiano. Para finalizar CREEMOS, Cambio Radical, Oxígeno y, por último, el Partido Liberal Colombiano.

Tarjetón de la Cámara de Representantes por Antioquia. Foto: Registraduría Nacional.
Tarjetón de la Cámara de Representantes por Antioquia. Foto: Registraduría Nacional.

El sorteo incluyó además la definición de posiciones para el Senado por circunscripción indígena (reverso rosado) y para la Cámara de Representantes por las circunscripciones indígena (verde), afrodescendiente (gris) e internacional (café).

Finalmente, la Registraduría informó que en los próximos días las delegaciones departamentales realizarán los sorteos correspondientes a la ubicación de logos en las tarjetas electorales de las cámaras territoriales y de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP).

Lea también: Registraduría fija fechas clave y reglas para elecciones de 2026: abecé para entender el calendario electoral

Utilidad para la vida