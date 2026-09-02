“Sebastián Ortega podría ser uno de los enlaces de Ecopetrol”: Federico Gutiérrez

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció este miércoles que Sebastián Ortega, uno de los involucrados en el escándalo de contratación del Área Metropolitana y que está a las puertas de ser imputado por ese caso, también estaría untado en las denuncias de presunta corrupción en Ecopetrol.
La información salió a flote pocos días después de que el mandatario distrital estuviera en el FBI en una reunión de alto nivel, en la que, entre otros temas, se abordaron las investigaciones que avanzan en la Alcaldía para esclarecer las múltiples denuncias de irregularidades que aparecieron en el gobierno pasado.
El nombre de Sebastián Ortega no es nuevo, ya que era precisamente una de las personas que iban a ser imputadas por la Fiscalía General de la Nación este lunes en una audiencia que resultó fallida.
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En esa diligencia, también iba a ser imputado Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, de quien ya se da por descontado que el ente acusador pedirá cárcel mientras es juzgado.
En varias entrevistas radiales, Gutiérrez se refirió de manera general a parte de la información entregada al FBI y fue allí cuando mencionó a Ortega como uno de los personajes clave en el entramado que se está investigando en Ecopetrol.