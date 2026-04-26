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Histórico: Sebastian Sawe ganó la Maratón de Londres y se convirtió en el primer hombre en hacerlo antes de las dos horas

El corredor keniata estableció el nuevo récord mundial de la distancia en la carrera que es considerada la más grande de las majors.

  • El keniata Sebastian Sawe debutó en una maratón en Londres 2026. Foto: tomada de x de @WorldAthletics
    El keniata Sebastian Sawe debutó en una maratón en Londres 2026. Foto: tomada de x de @WorldAthletics
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 1 hora
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Parecía imposible. El escritor español Eduardo Oller le dedicó un libro en el que explicó, desde la ciencia, por qué el hombre aún no había podido conseguir una de sus luchas más grandes en la historia del deporte: terminar una maratón en menos de dos horas. En 2023 el keniata Kevlin Kiptum estuvo cerca al terminar la Maratón de Chicago en 2 horas y 35 segundos.

Este domingo, el keniata Sebastian Sawe rompió la barrera espacio-tiempo en la Maratón de Londres: cruzó la cinta en 1 horas, 59 minutos y 30 segundos.

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