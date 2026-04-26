Histórico: Sebastian Sawe ganó la Maratón de Londres y se convirtió en el primer hombre en hacerlo antes de las dos horas

Parecía imposible. El escritor español Eduardo Oller le dedicó un libro en el que explicó, desde la ciencia, por qué el hombre aún no había podido conseguir una de sus luchas más grandes en la historia del deporte: terminar una maratón en menos de dos horas. En 2023 el keniata Kevlin Kiptum estuvo cerca al terminar la Maratón de Chicago en 2 horas y 35 segundos.

Este domingo, el keniata Sebastian Sawe rompió la barrera espacio-tiempo en la Maratón de Londres: cruzó la cinta en 1 horas, 59 minutos y 30 segundos.

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