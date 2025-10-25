¿Cómo correr como Eliud Kipchoge, uno de los mejores maratonistas de la historia? Esto es lo que dice la ciencia

Para el fisiólogo Andy Jones, un atleta requiere mucho más que una buena genética. Jones es profesor de Fisiología Aplicada de la Universidad de Exeter, en Reino Unido, e hizo parte del equipo que entrenó al maratonista keniano Eliud Kipchoge cuando se convirtió –con las mejores condiciones posibles– en la primera persona en cruzar la mítica barrera de las dos horas en un maratón. Fue en agosto de 2019.
“La genética no basta. Se requiere compromiso, trabajo duro y constancia durante años. Eliud rompió las dos horas después de unos 20 años de entrenamiento continuo, una o dos veces al día. Eso requiere un tipo especial de ser humano. Además del talento, hay que tener la motivación, la resiliencia y la capacidad de mantenerse enfocado durante toda la carrera”, le contó a EL COLOMBIANO en su visita a Medellín. El especialista vino como conferencista al congreso ISSN Legends 2025, la edición Latinoamericana de International Society of Sports Nutrition (ISSN) bajo la marca de ISSN Colombia.
Allí los asistentes lo escucharon hablar no solo de su experiencia con Kipchoge sino de los avances en el deporte en los que la ciencia ha ido de la mano. De esa experiencia que tuvo con Kipchoge aprendió mucho, no solo para su trabajo científico, sino para su vida: “Cualquiera que haya conocido a Eliud Kipchoge o haya visto una entrevista con él puede apreciar lo especial que es como ser humano. Es increíblemente inspirador, no solo por sus capacidades atléticas, sino también por su filosofía de vida”.
Jones hizo parte del proyecto llamado Breaking 2 de Nike, lo contactaron como experto mundial en fisiología del ejercicio de resistencia para ayudar a seleccionar a los corredores que podrían tener el potencial de romper la barrera de las dos horas. Parte de su trabajo era evaluar a los corredores en una cinta de correr, medir sus respuestas fisiológicas al ejercicio y, con base en eso, estimar de qué eran capaces. “Con Eliud quedó claro de inmediato que tenía una capacidad extraordinaria”.