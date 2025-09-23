25 mineros siguen atrapados en un socavón una mina en Segovia, Antioquia

La Agencia Nacional de Minería (ANM) confirmó que son 25 los mineros que se encuentran atrapados desde este lunes 22 de septiembre en un socavón de la mina La Reliquia, en el municipio de Segovia.

La autoridad minera corroboró que la mina tiene un título minero dedicado a la explotación de oro, y que la emergencia fue causada por una falla geomecánica está siendo atendida por brigadistas de la empresa Aris Mining y del equipo de Seguridad y Salvamento Minero de la ANM desde el momento en que se reportó.

La ANM aseguró que los 25 mineros se encuentran en buen estado, lo que llevó tranquilidad a los familiares que desde la noche de este lunes se agolparon alrededor de la mina tras perder todo contacto con sus familiares y compañeros. Y es que si bien la emergencia se conoció este martes, algunos familiares, según medios regionales, señalaron que habían perdido contacto desde las 11:00 a.m. de este lunes con ellos.

Entre lo que se sabe es que el derrumbe fue de aproximadamente 15 metros. La Agencia corroboró que ya hay comunicación con ellos, mientras se realizan mediciones de gases al interior de la mina, los cuales arrojaron condiciones normales. La entidad aseguró que las proyecciones que en el curso de este martes los 25 trabajadores puedan ser evacuados.