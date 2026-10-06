Se agudiza el orden público en Segovia, Antioquia: reportan el hallazgo de tres cuerpos sin vida, ya son 5 en 24 horas

La situación de orden público en Segovia sigue agravándose, y este martes diferentes organizaciones sociales y miembros de la comunidad reportan el hallazgo de tres personas asesinadas, con las manos amarradas y, al parecer, signos de tortura y heridas por arma de fuego. Los cuerpos habrían sido reportados por la comunidad en el sector Las Antenas, en la vía hacia Rancho Quemado y Cancha Manila, zona rural de ese municipio minero del Nordeste antioqueño. Hasta el momento, las autoridades confirman que fueron encontrados dos cuerpos en la vereda Altos de Manila, distante a tres horas del casco urbano. Sin embargo, no descartan que haya más cadáveres en esa zona del nordeste antioqueño, y desarrollan labores de búsqueda. EL COLOMBIANO conoció que uno de los cadáveres hallados tenía un letrero que decía: “Muertos por ser integrantes del Clan del Golfo. Att. FARC-EP. Una de las víctimas encontradas fue identificada como Mauricio Andrés López Flores, 17 años. De la otra no han logrado dar con su nombre. “En la jurisdicción se han registrado confrontaciones entre integrantes del GAO “EGC”, Subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés y GAO-r E4, Disidencias de las FARC”, reveló la Policía Departamental.

Leonardo González, director de Indepaz, indicó que en los últimos dos días, con estos tres que reportan, han aparecido cinco cuerpos sin vida, torturados en esta población, y reveló que Segovia, y parte del Nordeste antioqueño, atraviesa una disputa armada por el control territorial, los corredores y las economías ilegales, por supuesto. Explicó que en la región tienen presencia el frente 4 de las Farc, el Clan del Golfo y el ELN. González recordó que la Defensoría del Pueblo había advertido este escenario para Segovia, Remedios y otros municipios de la región, pero, afirmó, “lo que preocupa, especialmente, es la forma en que están apareciendo los cuerpos”. “Lo ocurrido en Segovia es muy grave. En las últimas horas fueron encontrados tres cuerpos, con las manos amarradas y, según la información preliminar, lo que cuentan es que con signos de tortura y heridas de armas de fuego. Pero además, se habían encontrado otros dos cuerpos en la zona rural, también de este municipio”, aseguró. Las coincidencias entre los cuerpos encontrados, según González, son personas amarradas, posiblemente con signos de tortura y disparos en la cabeza. “Eso puede indicar que la violencia no está ocurriendo únicamente en enfrentamientos, sino entre las mismas estructuras armadas, que se están utilizando los homicidios y la exposición de los cuerpos como un mecanismo de intimidación y control a la población, por supuesto, y a los otros grupos que están en la zona”, enfatizó González. El director de Indepaz añadió que estos crímenes deben investigarse con rigurosidad y denunció que, además, en julio pasado los enfrentamientos entre el Frente 4 y el Clan del Golfo habían provocado un desplazamiento de varias familias en Segovia y en Remedios, y apenas en septiembre se presentó otro de casi 20 familias que salieron de Río Bagre hacia el casco urbano de Segovia.

🔴 Tres personas fueron encontradas asesinadas en Segovia, Antioquia, con las manos amarradas y, al parecer, signos de tortura y heridas por arma de fuego. El Frente 4 ha sido señalado como posible responsable y corresponde a las autoridades esclarecer plenamente los hechos.𝐄𝐬 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐬𝐚𝐜𝐫𝐞 #𝟗𝟕 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐞𝐧 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐲 𝐥𝐚 𝐧𝐮́𝐦𝐞𝐫𝐨 𝟏𝟕 𝐝𝐞𝐬𝐝𝐞 𝐞𝐥 𝟕 𝐝𝐞 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨.La violencia en el Nordeste antioqueño sigue mostrando formas cada vez más graves de control y disciplinamiento sobre la población. Ningún grupo armado puede imponer su autoridad mediante el miedo, la tortura y la muerte. — ʟᴇᴏɴᴀʀᴅᴏ ɢᴏɴᴢᴀʟᴇᴢ ᴘᴇʀᴀғᴀɴ (@leonardonzalez) October 6, 2026

Segovia es un municipio de vocación minera, con una historia de violencia de trabajadores y unidades informales contra multinacionales y la presencia de grupos ilegales. Rubén Darío Gómez, secretario de Conalminercol, gremio de los mineros artesanales, señaló que la situación actual de la región es crítica debido a la presencia de grupos armados, la lucha por el control de rentas ilegales y una campaña en contra de la minería informal.

Por su parte, Óscar Yesid Zapata, coordinador de la Fundación Sumapaz, comentó que a la grave situación de orden público de Segovia y municipios aledaños se suma “una crisis humanitaria que se viene presentando hace cerca de 15 días, en donde se ha denunciado retenes ilegales, presencia de actores armados en diferentes puntos de las carreteras de ingreso a las veredas, principalmente, municipios de de Segovia”. “Es una situación muy compleja: le revisan los celulares a la población, no le permiten el ingreso de gasolina. Incluso, ayer, según algunas versiones, no dejaban entrar camiones que transportaban alimentos a esta zona, afectando varias veredas de Segovia, pero también un sector conocido como Minaonda que está en límites entre Antioquia y sur de Bolívar”, expuso. Bloque de preguntas y respuestas: