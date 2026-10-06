Se agudiza el orden público en Segovia, Antioquia: reportan el hallazgo de tres cuerpos sin vida, ya son 5 en 24 horas

La situación de orden público en Segovia sigue agravándose, y este martes diferentes organizaciones sociales y miembros de la comunidad reportan el hallazgo de tres personas asesinadas, con las manos amarradas y, al parecer, signos de tortura y heridas por arma de fuego.
Los cuerpos habrían sido reportados por la comunidad en el sector Las Antenas, en la vía hacia Rancho Quemado y Cancha Manila, zona rural de ese municipio minero del Nordeste antioqueño.
Hasta el momento, las autoridades confirman que fueron encontrados dos cuerpos en la vereda Altos de Manila, distante a tres horas del casco urbano. Sin embargo, no descartan que haya más cadáveres en esa zona del nordeste antioqueño, y desarrollan labores de búsqueda.
EL COLOMBIANO conoció que uno de los cadáveres hallados tenía un letrero que decía: “Muertos por ser integrantes del Clan del Golfo. Att. FARC-EP.
Una de las víctimas encontradas fue identificada como Mauricio Andrés López Flores, 17 años. De la otra no han logrado dar con su nombre.
“En la jurisdicción se han registrado confrontaciones entre integrantes del GAO “EGC”, Subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés y GAO-r E4, Disidencias de las FARC”, reveló la Policía Departamental.