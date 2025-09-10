Aún no reclaman el cuerpo de hombre muerto en zona rural de Segovia

Las autoridades siguen sin identificar oficialmente a la víctima del ataque armado en el que fue asesinada una persona este martes en el municipio de Segovia, Nordeste antioqueño.

Inicialmente había circulado la especie de que el cuerpo de la víctima de este hecho lo habían hallado embolsado en un paraje rural; sin embargo, tanto organizaciones que hacen presencia en la zona como la Personería local negaron esa versión.

Fuentes de la Fundación Sumapaz le dijeron a EL COLOMBIANO que este asesinato ocurrió en inmediaciones del corregimiento Fraguas, más conocido como Machuca, este 9 de septiembre.

Testimonios de vecinos del área les dijeron a los miembros de esa entidad que en esta fecha, en horas de la mañana, escucharon el ruido de varios tiros de arma de fuego y cuando acudieron a un paraje, más o menos a un kilómetro del centro urbano, vieron el cadáver tirado a la orilla de la vía 4G que pasa por el nordeste, comunicando a Medellín con la Costa Atlántica. Tenía impactos de arma de fuego en la cara y cabeza y no era habitante de la zona, sino que al parecer procedía de Pereira.

“Dijeron que no estaba embolsado, sino que quien hizo el levantamiento le puso la bolsa para extraer el cadáver más fácilmente”, apuntó un activista e investigador de Sumapaz.

Al parecer el trámite de llevar el cuerpo a la zona central habría sido personal de una funeraria.

Según Caracol Radio, el fallecido sería un joven de 22 años que respondía al nombre de Esteban David Arias.

Hasta ahora ninguno de los grupos armados que operan en esa parte del norte antioqueño ha reivindicado el crimen.

El personero de Segovia, Hambler Patiño informó que en ese sector hacen presencia tanto el Clan del Golfo (también denominado Ejército Gaitanista de Colombia); el Eln y disidencias de las Farc, pero adicionalmente en los últimos tiempos se han evidenciado guarras entre organizaciones que se pelean por controlar las rentas del microtráfico.